Что такое налоговая социальная льгота и кто может воспользоваться

Люди на улице города. Фото: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Некоторые украинцы имеют право на льготы в августе 2026 года. Речь идет о применении налоговой социальной льготы, которая предусматривает уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода в виде официальной зарплаты. Мы разобрались, кто может рассчитывать на НСЛ и в каких размерах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 169 Налогового кодекса.

Какой базовый размер НСЛ в 2026 году

Налоговая социальная льгота — это сумма, на которую официально трудоустроенное лицо может уменьшить месячный доход от одного работодателя, дабы заплатить меньше обязательных налогов. То есть фактически "на руки" человек получает более высокие выплаты.

Применение НСЛ распространяется на должностной оклад, премии, надбавки и больничные, однако не касается доходов от предпринимательской деятельности, стипендий или денег, получаемых по условиям гражданско-правового договора.

Размер базовой льготы составляет 50% от прожиточного минимума для трудоспособного лица — 1 664 грн в 2026 году. Чтобы уменьшить налогооблагаемый доход, месячная выплата не должна превышать ПМ, умноженный на 1,4 и округленный до ближайших 10 грн — 4 660 грн.

Кто может воспользоваться НСЛ в Украине

Перечень категорий лиц, которые могут воспользоваться налоговой социальной льготой, содержится в статье 169 НКУ. Размеры НСЛ по состоянию на август 2026 года находятся на таком уровне:

для украинцев с двумя или более несовершеннолетними детьми — 100% на каждого такого ребенка;

для одиноких матерей/отцов, вдовцов, опекунов и попечителей — 150% в расчете на каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

для лица, содержащего ребенка с инвалидностью — 150% на каждого несовершеннолетнего;

для украинцев, отнесенных законом к 1 или 2 категории лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы — 150%;

для учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов — 150%;

для лиц с инвалидностью I или II группы, в том числе с детства — 150%;

для лиц, которым назначена пожизненная стипендия как гражданам, подвергшимся преследованиям за правозащитную деятельность, включая журналистов — 150%;

для участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны — 200%;

для Героев Украины, Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, лиц, награжденных четырьмя и более медалями "За отвагу" — 200%;

для участников боевых действий во время Второй мировой войны или лиц, которые тогда работали в тылу, а также для инвалидов I и II группы из числа УБД на территории других стран в период после Второй мировой войны — 200%;

для бывших узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Второй мировой войны или лиц, признанных репрессированными/реабилитированными — 200%;

для лиц, насильно вывезенных с территории бывшего СССР во время Второй мировой войны на территорию государств, находившихся в состоянии войны с бывшим СССР или оккупированных фашистской Германией и ее союзниками — 200%;

для лиц, находившихся на блокированной территории бывшего Ленинграда (Санкт-Петербург, РФ) в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — 200%.

Чтобы воспользоваться налоговой социальной льготой, необходимо подать соответствующее заявление работодателю и приложить к нему документы, подтверждающие право на НСЛ. Например, о наличии детей до 18 лет, назначении инвалидности, обучении в высшем учебном заведении и т. п.

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