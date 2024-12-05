Банковская тайна и Нацкешбек — удастся ли закрыть карту, избежав раскрытия данных

Человек с банковской картой возле банкомата. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

С 1 декабря этого года украинцы имеют возможность получить государственную помощь в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка". Однако условия программы, требующие от клиентов открывать банковскую тайну, вызвали беспокойство.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, можно ли избежать раскрытия банковской тайны, если закрыть карточку "Национальный кэшбек".

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Можно ли расторгнуть соглашение о раскрытии банковской тайны, закрыв карту

Согласно постановлению КМУ №952 от 20 августа 2024 года, украинцы предоставили разрешение на передачу данных обо всех покупках при подключении к программе "Национальный кэшбек".

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире "Киев 24" рассказал, что договор между банком и клиентом, который граждане подписывают во время открытия карты для "Зимової єПідтримки", распространяется и на другие карты.

То есть даже если вы закроете карту "Национальный кэшбек" в банке, которым пользуетесь, то учреждение все равно будет иметь доступ к вашим данным, поскольку вы можете иметь и другие карты в нем.

Отозвать заявление на раскрытие банковской тайны можно, обратившись в банк, в котором обслуживаетесь. Это можно сделать как в отделении банка, так и через мобильное приложение или позвонив в службу поддержки.

Некоторые банки предоставляют услуги только через службу поддержки, поскольку для закрытия счета необходимо пройти верификацию и подать банку соответствующую заявку. Условия закрытия договора в разных банках также разнятся, поскольку некоторые из них могут потребовать уплатить комиссию за закрытие счета.

Можно ли рассчитывать на 100-процентную отмену вашего разрешения на раскрытие банковской тайны? Точного ответа нет, но если банки действуют в рамках действующего законодательства Украины, тогда да, обращение с заявкой поможет полностью расторгнуть соглашение.

Напомним, в сети некоторые украинцы жалуются, что не получили 1000 грн денежной помощи от государства, оформив заявку в "Дії". Сообщается, что средства начисляются на счет не мгновенно.

Также мы писали, что заявка на получение 1000 грн подается в "Дії", а деньги зачисляются на карточку "Национального кэшбека". Украинцы обеспокоены последними новостями, что банк, в котором оформлена карта, может раскрывать банковскую тайну клиентов.