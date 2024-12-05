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Чи можна закрити Національний кешбек, уникнувши розкриття даних

5 грудня 2024 15:37
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Банківська таємниця та Нацкешбек — чи вдасться закрити картку, уникнувши розкриття даних
Людина з банківською карткою біля банкомата. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

З 1 грудня цього року українці мають можливість отримати державну допомогу в розмірі 1000 грн за програмою "Зимової єПідтримки". Однак умови програми, які вимагають від клієнтів відкривати банківську таємницю, викликали занепокоєння.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можна уникнути розкриття банківської таємниці, якщо закрити картку "Національний кешбек".

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Згідно з постановою КМУ №952 від 20 серпня 2024 року, українці надали дозвіл на передачу даних про всі покупки під час підключення до програми "Національний кешбек".

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун в ефірі "Київ 24" розповів, що договір між банком і клієнтом, який громадяни підписують під час відкриття картки для "Зимової єПідтримки", поширюється і на інші картки.

Тобто навіть якщо ви закриєте картку "Національний кешбек" у банку, яким користуєтеся, то установа все одно матиме доступ до ваших даних, оскільки ви можете мати й інші картки в ньому.

Відкликати заяву на розкриття банківської таємниці можна, звернувшись до банку, в якому обслуговуєтеся. Це можна зробити як у відділенні банку, так і через мобільний додаток або зателефонувавши до служби підтримки.

Деякі банки надають такі послуги лише через службу підтримки, оскільки для закриття рахунку необхідно пройти верифікацію та подати банку відповідну заявку. Умови закриття договору у різних банках також відрізняються, оскільки деякі з них можуть вимагати сплатити комісію за закриття рахунку.

Чи можна розраховувати на 100-відсоткове скасування вашого дозволу на розкриття банківської таємниці? Точної відповіді немає, але якщо банки діють у рамках чинного законодавства України, тоді так, звернення із заявкою допоможе повністю розірвати угоду.

Нагадаємо, у мережі деякі українці скаржаться, що не отримали 1000 грн грошової допомоги від держави, оформивши заявку в "Дії". Повідомляють, що кошти нараховуються на рахунок не миттєво.

Також ми писали, що заявка на отримання 1000 грн подається в "Дії", а гроші зараховуються на картку "Національного кешбеку". Українці занепокоєні останніми новинами щодо того, що банк, в якому оформлена картка, може розкривати банківську таємницю клієнтів.

гроші єПідтримка Дія банківська таємниця кешбек тисяча Зеленського

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