Как отказаться от карты Национального кэшбека — украинцам объяснили

Люди возле банкомата. Фото: УНИАН

В Украине продолжает действовать программа "Национальный кэшбэк", в рамках которой гражданам за покупку украинских товаров возвращают 10% от стоимости продукции. Однако некоторым потребителям интересно, можно ли расторгнуть договор об участии в программе и закрыть банковскую карту, которую они открывали специально для участия в программе.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, что следует знать украинцам.

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Можно ли отменить договор и закрыть карту "Национальный кэшбэк"

У украинцев действительно есть такая возможность. Однако после этого они уже не смогут получать кэшбек, покупая продукцию украинского производства.

Для этого нужно позвонить, написать или же физически посетить отделение финансового учреждения, карточкой которого вы пользуетесь. Далее вы пишете заявление о том, что хотите отказаться от участия в программе "Национальный кэшбэк", но учитывайте, что банки могут выдвигать свои условия по отмене договора.

Например, клиенты А-банка от карты могут отказаться, только позвонив по номеру 7776 или посетив отделение финучреждения.

ПриватБанк предусмотрел эту опцию в меню онлайн сервиса Приват24, где нужно:

выбрать карту;

открыть настройки;

закрыть карту;

подать заявку.

Карточку "Национального кэшбека" уберут из меню через 24 часа после вашего отказа.

В то же время клиентам Монобанка с вопросом о закрытии карты нужно обращаться в службу поддержки. Для этого необходимо набрать номер 0800 205 205.

Как получить и на что можно потратить кэшбек

Кешбек в 10% начисляется за покупку товаров украинского производства. Найти их можно по специальной маркировке на полках в магазинах.

Чтобы проверить наличие кэшбека, граждане могут воспользоваться сканером штрихкодов в "Дії". За компенсированные средства можно оплатить коммунальные, медицинские или транспортные услуги или помочь ВСУ.

Напомним, что на конец ноября украинцы накопили более 250 млн грн, приобретя отечественные товары. А к программе "Национальный кэшбэк" присоединились около 4 млн граждан.

Также недавно в Ощадбанке объяснили, почему клиенты могут не получить кэшбек и как решить эту проблему.