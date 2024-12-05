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Чи можна закрити карту "Національний кешбек" та які є нюанси

5 грудня 2024 07:35
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Як відмовитися від картки Національного кешбеку — українцям пояснили
Люди біля банкомата. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні продовжує діяти програма "Національний кешбек", в рамках якої покупцям за купівлю українських товарів повертають 10% від вартості продукції. Однак деяким громадянам цікаво, чи можна розірвати договір про участь в програмі та закрити банківську картку, яку вони відкривали спеціально для участі в програмі. 

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, що варто знати українцям.

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В українців справді є така можливість. Однак після цього вони вже не зможуть отримувати кешбек, коли купуватимуть продукцію українського виробництва.
 

Для цього потрібно подзвонити, написати або ж фізично завітати до відділення фінансової установи, карткою якої ви користуєтесь. Далі ви пишете заяву про те, що хочете відмовитися від участі в програмі "Національний кешбек", але зважайте, що банки можуть висувати свої умови щодо скасування договору.

Наприклад, клієнти А-банку від картки Нацкешбеку можуть відмовитися, лише зателефонувавши за номером 7776 або у відділенні фінустанови. 

Натомість ПриватБанк передбачив цю опцію у меню онлайн сервісу Приват24, де потрібно:

  • вибрати картку;
  • відкрити налаштування;
  • закрити картку;
  • подати заявку. 

Картку "Національного кешбеку" приберуть з меню за 24 години після вашої відмови. 

Водночас клієнтам Монобанку з питанням щодо закриття картки потрібно звертатися до служби підтримки. Для цього потрібно набрати номер 0800 205 205.

Як отримати та на що можна витратити кешбек 

Кешбек у 10% нараховують за купівлю товарів українського виробництва. Знайти їх можна за спеціальним маркуванням на полицях у магазинах.

Щоби перевірити наявність кешбеку, громадяни можуть скористатися сканером штрихкодів у "Дії". За компенсовані кошти можна оплатити комунальні, медичні чи транспортні послуги або ж здійснити донат на ЗСУ.

Нагадаємо, що станом на кінець листопада українці накопичили понад 250 млн грн, придбавши вітчизняні товари. А до програми "Національний кешбек" приєдналися близько 4 млн громадян. 

Також нещодавно в "Ощадбанку" пояснили, чому клієнти можуть не отримати кешбек та як вирішити цю проблему. 
 

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