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Можно ли оформить 1000 грн от Зеленского без Дії

10 декабря 2024 11:12
Владимир Мололкин - редактор
1000 грн от Зеленского — можно ли получить деньги без смартфона
Украинская купюра 1000 грн. Фото: Елизавета Сергеенко/Пресс-центр НБУ
Владимир Мололкин - редактор

С 1 декабря украинцы могут оформить 1000 грн финансовой помощи от государства. Заявка на выплату подается в приложении "Дія" на смартфоне, но некоторые граждане сталкиваются с проблемой отсутствия современного устройства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, можно ли получить 1000 грн от Зеленского, если нет смартфона.

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Можно ли получить 1000 грн помощи от государства без смартфона

В комментариях на YouTube под видео канала "Дія" некоторые пользователи задают вопрос, можно ли получить средства от государства с персонального компьютера, если нет смартфона.

Можно получить 1000 грн от Зеленского без смартфона
Пользователь спрашивает, можно ли получить 1000 грн от государства с компьютера. Фото: скриншот

Одна из пользовательниц спросила, что делать, если нет смартфона. По ее словам, она переходит на сайт "Дії" через компьютер, а услуга "Зимова єПідтримка" среди доступных отсутствует.

Администраторы канала "Дія" ответили пользовательнице, объяснив, что оформить помощь можно только в мобильном приложении.

"На портале такой услуги нет. Ее можно оформить только в мобильном приложении", — говорится в ответе администраторов "Дія".

Как получить 1000 грн от Зеленского другими способами без смартфона

Люди, не имеющие доступа к "Дії", могут получить деньги через отделение "Укрпочты" или у почтальона с 4 декабря. Выплата предусмотрена каждому гражданину Украины, кроме тех, кто находится за границей. Также деньги не будут выдаваться наличными.

После 10 декабря появится возможность подать офлайн-заявку на выплату помощи через банки-партнеры программы "Зимова єПідтримка".

Напомним, 1000 грн финансовой помощи от государства можно оформить на детей. Однако некоторые украинцы натыкаются на проблемы с оформлением заявки, если у ребенка и матери разные фамилии.

Также мы писали, что в сети украинцы жалуются, что еще не получили 1000 грн денежной помощи от государства, хотя оформили заявку. Это объясняется тем, что зачисление на карту происходит не мгновенно.

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11:12 Можно ли оформить 1000 грн от Зеленского без Дії

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