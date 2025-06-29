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Главная Экономика Ждет многих украинцев — что изменится в соцвыплатах с 1 июля

Ждет многих украинцев — что изменится в соцвыплатах с 1 июля

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 06:35
Главное нововведение июля 2025 — что изменится в выплатах для многих украинцев
Деньги в руках. Фото: НБУ/Flickr
Ключові моменти На кого рассчитана базовая выплата Какую сумму будут выплачивать Как подать заявку

Украинцев ждет много нововведений в июле 2025 года. Одно из важнейших изменений касается социальных выплат. С 1 числа начнется реализация двухлетнего экспериментального проекта, в рамках которого граждане будут получать ежемесячную финансовую помощь в виде единой базовой выплаты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто может рассчитывать на деньги и каким будет размер поддержки.

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На кого рассчитана базовая выплата

Согласно информации на официальном сайте Пенсионного фонда, новая денежная выплата заменит собой несколько мелких программ финансовой помощи. С 1 июля начнется прием заявок, но податься смогут украинцы, которые по состоянию на дату обращения являются получателями:

  • государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
  • помощи на детей одиноким матерям;
  • помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;
  • временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

"С 1 октября 2025 года смогут присоединиться и другие лица / семьи, обстоятельства которых соответствуют требованиям и критериям, определенным Порядком (материальное и социальное положение, потребность в государственной поддержке и т.д.)", — говорится на сайте ПФУ.

Какую сумму будут выплачивать

Конкретного размера базовой социальной помощи нет, сумму будут рассчитывать индивидуально, учитывая доход домохозяйства. Формула для вычисления выплаты — это разница между совокупным размером базовой величины (БВ) и среднемесячным доходом семьи. Важно знать такие показатели БВ:

  • 4 500 грн — актуально для заявителя, всех несовершеннолетних детей и лиц с инвалидностью 1-2 группы;
  • 3 150 грн — актуально для каждого совершеннолетнего члена семьи.

Попробуем рассчитать базовую выплату для семьи, которая состоит из работающего отца и матери, а также двух детей до 18 лет. Сначала надо узнать совокупный размер базовой величины: отец — 4 500 грн, мать — 3 150 грн, двое детей — 9 000 грн (по 4 500 грн на каждого). Итого получается 16 650 грн.

Следующий шаг — вычислить среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Например, родители официально зарабатывают по 8 000 грн. После вычета налогов (18% НДФЛ и 5% военного сбора) они получают на руки по 6 160 грн. Итого — 12 320 грн. Разница между двумя найденными показателями составляет 4 330 грн. Именно столько будут выплачивать семье ежемесячно.

Как подать заявку

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо с 1 июля подать заявку в письменном или электронном виде. Претенденты могут лично прийти в территориальное отделение Пенсионного фонда или воспользоваться Единым государственным вебпорталом электронных услуг (Дія).

Нужно предоставить контактную информацию и сведения о составе семьи. После проверки полученных данных в государственных реестрах произойдет предварительный расчет финансовой помощи. Заявитель получит соответствующее уведомление и время на согласование.

Напомним, государство обеспечивает украинских детей финансовой поддержкой. Граждане могут получить выплаты в связи с беременностью и родами, при рождении ребенка, помощь матерям-одиночкам, алименты, выплаты опекунам и многодетным семьям и т.д.

Также мы писали, кто из украинцев может рассчитывать на единовременную денежную помощь ко Дню Независимости в 2025 году. Поддержка предусмотрена для инвалидов вследствие войны 1-3 групп, УБД, пострадавших участников Революции Достоинства, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и др.

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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