З 1 липня соціальні виплати передадуть Пенсійному фонду — що зміниться для громадян

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України розширить свої повноваження у сфері соціальних виплат. Відомство призначатиме та виплачуватиме низку допомог, які раніше були у віданні Міністерства соціальної політики.

Що зміниться для українців з 1 липня 2025 року, розповів експерт з пенсійного забезпечення Сергій Коробкін в ефірі телеканалу "Перший".

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Насамперед як пояснив експерт, зміни торкнуться соціальних виплат, адже частина функцій передається від управлінь Соціального захисту населення до Пенсійного фонду України. Тож з 1 липня ПФУ набуває повноважень з призначення та виплати державної соціальної допомоги:

людям пенсійного віку, які не мають достатнього стажу для отримання пенсії;

особам з інвалідністю І, II, III груп;

малозабезпеченим, у тому числі дітям померлого годувальника, якщо на момент смерті він не мав достатнього страхового стажу;

допомогу на догляд одиноким малозабезпеченим особам, людям з інвалідністю підгруп А і Б І групи, а також особам старше 80 років;

військовим з інвалідністю внаслідок війни, які вже отримують пенсію по інвалідності;

ветеранам Другої світової війни;

військовослужбовцям і правоохоронцям, які отримують пенсію за вислугу років;

особам з інвалідністю з дитинства І-III груп;

дітям з інвалідністю до 18 років;

на догляд за дитиною з інвалідністю тощо.

Кому треба пройти додаткову ідентифікацію

Сергій Коробкін наголосив, що у зв'язку з цим до 1 жовтня 2025 року Пенсійний фонд має провести ідентифікацію усіх отримувачів соціальних допомог, які йому передають від органів соцзахисту. Тож деяким особам доведеться пройти фізичну ідентифікацію.

Це стосується зокрема тих, хто проживав або зараз проживає на територіях бойових дій, можливих бойових дій, частково окупованих або ж, навпаки, на деокупованих територіях. Це стосується усіх громадян, яким була призначена допомога за Постановою Кабміну №214 від 7 березня 2022 року.

Зараз Мінсоцполітики готує додаткові списки, які передасть Пенсійному фонду, хто саме має пройти цю перевірку. Пенсійний фонд має ще надати додаткові роз'яснення з цього приводу, додав експерт.

Нова соціальна допомога — що треба знати

Фахівець також нагадав, що з 1 липня Пенсійний фонд України буде призначати новий вид державних виплат — базову соціальну допомогу.

Вона передбачена для сімей, які є отримувачами:

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Так громадяни з вищезазначених категорій зможуть перейти з того виду допомоги, яку вони отримують зараз, на базову.

Сума базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї. Розмір базової величини для розрахунку становить 4 500 грн.

З 1 жовтня 2025 року на базову соціальну допомогу зможуть претендувати й інші особи/сім’ї, обставини яких відповідають вимогам та критеріям, визначеним порядком реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2025 року № 371 "Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги".

Заяву на отримання базової соціальної допомоги можна подати в електронній формі на порталі "Дія" або у паперовій формі до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

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