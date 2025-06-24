С 1 июля социальные выплаты передадут Пенсионному фонду — что изменится для граждан

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины расширит свои полномочия в сфере социальных выплат. Ведомство будет назначать и выплачивать ряд пособий, которые ранее были в ведении Министерства социальной политики.

Что изменится для украинцев с 1 июля 2025 года, рассказал эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Коробкин в эфире телеканала "Первый".

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Прежде всего, как пояснил эксперт, изменения коснутся социальных выплат, ведь часть функций передается от управлений Социальной защиты населения в Пенсионный фонд Украины. Поэтому с 1 июля ПФУ приобретает полномочия по назначению и выплате государственной социальной помощи:

людям пенсионного возраста, которые не имеют достаточного стажа для получения пенсии;

лицам с инвалидностью I, II, III групп;

малообеспеченным, в том числе детям умершего кормильца, если на момент смерти он не имел достаточного страхового стажа;

помощь на уход одиноким малообеспеченным лицам, людям с инвалидностью подгрупп А и Б І группы, а также лицам старше 80 лет;

военным с инвалидностью вследствие войны, которые уже получают пенсию по инвалидности;

ветеранам Второй мировой войны;

военнослужащим и правоохранителям, которые получают пенсию за выслугу лет;

лицам с инвалидностью с детства I-III групп;

детям с инвалидностью до 18 лет;

на уход за ребенком с инвалидностью и тому подобное.

Кому надо пройти дополнительную идентификацию

Сергей Коробкин отметил, что в связи с этим до 1 октября 2025 года Пенсионный фонд должен провести идентификацию всех получателей социальных пособий, которые ему передают от органов соцзащиты. Поэтому некоторым лицам придется пройти физическую идентификацию.

Это касается в частности тех, кто проживал или сейчас проживает на территориях боевых действий, возможных боевых действий, частично оккупированных или, наоборот, на деоккупированных территориях. Это касается всех граждан, которым была назначена помощь по Постановлению Кабмина №214 от 7 марта 2022 года.

Сейчас Минсоцполитики готовит дополнительные списки, которые передаст Пенсионному фонду, кто именно должен пройти эту проверку. Пенсионный фонд должен еще предоставить дополнительные разъяснения по этому поводу, добавил эксперт.

Новая социальная помощь — что нужно знать

Специалист также напомнил, что с 1 июля Пенсионный фонд Украины будет назначать новый вид государственных выплат — базовую социальную помощь.

Она предусмотрена для семей, которые являются получателями:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

пособия на детей одиноким матерям;

помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

Так граждане из вышеупомянутых категорий смогут перейти с того вида помощи, которую они получают сейчас, на базовую.

Сумма базовой социальной помощи определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. Размер базовой величины для расчета составляет 4 500 грн.

С 1 октября 2025 года на базовую социальную помощь смогут претендовать и другие лица/семьи, обстоятельства которых соответствуют требованиям и критериям, определенным порядком реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2025 года № 371 "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи".

Заявление на получение базовой социальной помощи можно подать в электронной форме на портале "Дія" или в бумажной форме в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

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