Базова соціальна допомога — хто зможе отримати з 1 липня і яка сума виплат

Гроші в руках. Фото: УНІАН

В Україні запровадять єдину соціальну виплату для сімей з низькими доходами. З 1 липня почнеться реалізація експериментального проєкту, в межах якого громадянам виплачуватимуть фінансову допомогу. Розмір визначатиметься індивідуально.

Про це розповіли в Пенсійному фонді.

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Базовою соціальною допомогою прагнуть замінити кілька окремих виплат. Порядок реалізації проєкту затвердив Кабінет Міністрів постановою від 25 березня 2025 року № 371. Долучитися до програми зможуть українці, які на момент подання заявки отримують:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Через кілька місяців — з 1 жовтня 2025 року — реалізація проєкту пошириться на осіб, життєві обставини яких відповідають вимогам і критеріям. Йдеться про матеріальне/соціальне становище, потребу в державній підтримці тощо.

Як долучитися до програми

Потрібно подати заявку в електронній або паперовій формі. Допускається використання засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія) і відвідування будь-якого сервісного центру ПФУ незалежно від зареєстрованого місця проживання. Процедура складається з кількох кроків.

Оформлення звернення. Заяви приймають від уповноваженого повнолітнього представника сім’ї із зазначенням контактних даних та інформації про родичів. Перевірка даних. Відомості про склад родини підтверджуються за допомогою відповідних систем і державних реєстрів. Попередній розрахунок виплати. Залежить від середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Інформування заявника. Результати розрахунку повідомляють уповноваженому представнику. Підтвердження згоди. Якщо заявника влаштовує розмір фінансової іпідтримки, він підписує заяву про призначення базової соціальної допомоги.

Сума розраховується індивідуально на основі кількох показників. Потрібно знайти різницю між сукупним розміром базової величини (БВ) для кожного члена родини і середньомісячним сукупним доходом господарства. При цьому максимальні суми БВ становлять:

4 500 грн — на заявника, дітей до 18 років та осіб з інвалідністю I-II групи;

3 150 грн — для кожного повнолітнього члена сім’ї.

Наприклад, якщо домогосподарство складається з батька, матері і дитини, потрібно сумувати розмір базової величини: батько — 4 500 грн, мати — 3 150 грн, дитина — 4 500 грн. Разом 12 150 грн.

Від цієї суми треба відняти середньомісячний дохід родини (включає офіційні зарплати, пенсійні виплати тощо). Отримане число буде розміром щомісячної базової соціальної допомоги.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, благодійний фонд "Жіночі можливості в Україні" запровадив грантову програму, в рамках якої учасницям виплачують близько 42 000 грн. Фінансування поширюється на міжнародні заходи, підвищення кваліфікації та розширення контактів.

Також ми писали, що в Німеччині планують підвищити дитячу допомогу Kindergeld. Українці отримують виплати в межах цього проєкту. З 1 січня 2026 року розмір грошової підтримки становитиме 259 євро щомісяця на одну дитину.