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Главная Экономика Украинцы будут получать базовую социальную помощь — кто и когда

Украинцы будут получать базовую социальную помощь — кто и когда

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Дата публикации 21 июня 2025 05:45
Базовая социальная помощь — кто сможет получить с 1 июля и какая сумма выплат
Деньги в руках. Фото: УНИАН
Ключові моменти Кто сможет получить деньги Как присоединиться к программе Что еще нужно знать украинцам

В Украине введут единую социальную выплату для семей с низкими доходами. С 1 июля начнется реализация экспериментального проекта, в рамках которого гражданам будут выплачивать финансовую помощь. Размер будет определяться индивидуально.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде.

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Кто сможет получить деньги

Базовой социальной помощью стремятся заменить несколько отдельных выплат. Порядок реализации проекта утвердил Кабинет Министров постановлением от 25 марта 2025 года № 371. Приобщиться к программе смогут украинцы, которые на момент подачи заявки получают:

  • государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;
  • помощь на детей одиноким матерям;
  • помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;
  • временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

Через несколько месяцев — с 1 октября 2025 года — реализация проекта распространится на лиц, жизненные обстоятельства которых соответствуют требованиям и критериям. Речь идет о материальном/социальном положении, потребности в государственной поддержке и тому подобное.

Как присоединиться к программе

Нужно подать заявку в электронной или бумажной форме. Допускается использование средств Единого государственного веб-портала электронных услуг (Дія) и посещение любого сервисного центра ПФУ независимо от зарегистрированного места жительства. Процедура состоит из нескольких шагов.

  1. Оформление обращения. Заявления принимают от уполномоченного совершеннолетнего представителя семьи с указанием контактных данных и информации о родственниках.
  2. Проверка данных. Сведения о составе семьи подтверждаются с помощью соответствующих систем и государственных реестров.
  3. Предварительный расчет выплаты. Зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи.
  4. Информирование заявителя. Результаты расчета сообщают уполномоченному представителю.
  5. Подтверждение согласия. Если заявителя устраивает размер финансовой поддержки, он подписывает заявление о назначении базовой социальной помощи.

Сумма рассчитывается индивидуально на основе нескольких показателей. Нужно найти разницу между совокупным размером базовой величины (БВ) для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом хозяйства. При этом максимальные суммы БВ составляют:

  • 4 500 грн — на заявителя, детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I-II группы;
  • 3 150 грн — для каждого совершеннолетнего члена семьи.

Например, если домохозяйство состоит из отца, матери и ребенка, нужно суммировать размер базовой величины: отец — 4 500 грн, мать — 3 150 грн, ребенок — 4 500 грн. Итого 12 150 грн.

От этой суммы надо отнять среднемесячный доход семьи (включает официальные зарплаты, пенсионные выплаты и т.д.). Полученное число будет размером ежемесячной базовой социальной помощи.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, благотворительный фонд "Женские возможности в Украине" ввел грантовую программу, в рамках которой участницам выплачивают около 42 000 грн. Финансирование распространяется на международные мероприятия, повышение квалификации и расширение контактов.

Также мы писали, что в Германии планируют повысить детскую помощь Kindergeld. Украинцы получают выплаты в рамках этого проекта. С 1 января 2026 года размер денежной поддержки составит 259 евро ежемесячно на одного ребенка.

выплаты финансовая помощь деньги соцвыплаты социальная помощь
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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