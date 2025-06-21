Базовая социальная помощь — кто сможет получить с 1 июля и какая сумма выплат

Украинцы будут получать базовую социальную помощь — кто и когда
В Украине введут единую социальную выплату для семей с низкими доходами. С 1 июля начнется реализация экспериментального проекта, в рамках которого гражданам будут выплачивать финансовую помощь. Размер будет определяться индивидуально.
Об этом рассказали в Пенсионном фонде.
Кто сможет получить деньги
Базовой социальной помощью стремятся заменить несколько отдельных выплат. Порядок реализации проекта утвердил Кабинет Министров постановлением от 25 марта 2025 года № 371. Приобщиться к программе смогут украинцы, которые на момент подачи заявки получают:
- государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;
- помощь на детей одиноким матерям;
- помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;
- временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.
Через несколько месяцев — с 1 октября 2025 года — реализация проекта распространится на лиц, жизненные обстоятельства которых соответствуют требованиям и критериям. Речь идет о материальном/социальном положении, потребности в государственной поддержке и тому подобное.
Как присоединиться к программе
Нужно подать заявку в электронной или бумажной форме. Допускается использование средств Единого государственного веб-портала электронных услуг (Дія) и посещение любого сервисного центра ПФУ независимо от зарегистрированного места жительства. Процедура состоит из нескольких шагов.
- Оформление обращения. Заявления принимают от уполномоченного совершеннолетнего представителя семьи с указанием контактных данных и информации о родственниках.
- Проверка данных. Сведения о составе семьи подтверждаются с помощью соответствующих систем и государственных реестров.
- Предварительный расчет выплаты. Зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи.
- Информирование заявителя. Результаты расчета сообщают уполномоченному представителю.
- Подтверждение согласия. Если заявителя устраивает размер финансовой поддержки, он подписывает заявление о назначении базовой социальной помощи.
Сумма рассчитывается индивидуально на основе нескольких показателей. Нужно найти разницу между совокупным размером базовой величины (БВ) для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом хозяйства. При этом максимальные суммы БВ составляют:
- 4 500 грн — на заявителя, детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I-II группы;
- 3 150 грн — для каждого совершеннолетнего члена семьи.
Например, если домохозяйство состоит из отца, матери и ребенка, нужно суммировать размер базовой величины: отец — 4 500 грн, мать — 3 150 грн, ребенок — 4 500 грн. Итого 12 150 грн.
От этой суммы надо отнять среднемесячный доход семьи (включает официальные зарплаты, пенсионные выплаты и т.д.). Полученное число будет размером ежемесячной базовой социальной помощи.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, благотворительный фонд "Женские возможности в Украине" ввел грантовую программу, в рамках которой участницам выплачивают около 42 000 грн. Финансирование распространяется на международные мероприятия, повышение квалификации и расширение контактов.
Также мы писали, что в Германии планируют повысить детскую помощь Kindergeld. Украинцы получают выплаты в рамках этого проекта. С 1 января 2026 года размер денежной поддержки составит 259 евро ежемесячно на одного ребенка.
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