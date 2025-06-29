Головне нововведення липня 2025 — що зміниться у виплатах для багатьох українців

Гроші в руках. Фото: НБУ/Flickr

Українців чекає багато нововведень у липні 2025 року. Одна з найважливіших змін стосується соціальних виплат. З 1 числа розпочнеться реалізація дворічного експериментального проєкту, в межах якого громадяни отримуватимуть щомісячну фінансову допомогу у вигляді єдиної базової виплати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто може розраховувати на кошти і яким буде розмір підтримки.

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На кого розрахована базова виплата

Згідно з інформацією на офіційному сайті Пенсійного фонду, нова грошова виплата замінить собою кілька дрібних програм фінансової допомоги. З 1 липня почнеться прийом заявок, але податися зможуть українці, які станом на дату звернення є отримувачами:

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

"З 1 жовтня 2025 року зможуть долучитися й інші особи / сім’ї, обставини яких відповідають вимогам та критеріям, визначеним Порядком (матеріальне та соціальне становище, потреба в державній підтримці тощо)", — йдеться на сайті ПФУ.

Яку суму виплачуватимуть

Конкретного розміру базової соціальної допомоги немає, суму розраховуватимуть індивідуально, зважаючи на дохід домогосподарства. Формула для обчислення виплати — це різниця між сукупним розміром базової величини (БВ) і середньомісячним доходом родини. Важливо знати такі показники БВ:

4 500 грн — актуально для заявника, всіх неповнолітніх дітей та осіб з інвалідністю 1-2 групи;

3 150 грн — актуально для кожного повнолітнього члена сім’ї.

Спробуємо розрахувати базову виплату для родини, яка складається з працюючого батька і матері, а також двох дітей до 18 років. Спочатку треба дізнатися сукупний розмір базової величини: батько — 4 500 грн, мати — 3 150 грн, двоє дітей — 9 000 грн (по 4 500 грн на кожного). Разом виходить 16 650 грн.

Наступний крок — обчислити середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Наприклад, батьки офіційно заробляють по 8 000 грн. Після вирахування податків (18% ПДФО і 5% військового збору) вони отримують на руки по 6 160 грн. Разом — 12 320 грн. Різниця між двома знайденими показниками становить 4 330 грн. Саме стільки виплачуватимуть родині щомісяця.

Як подати заявку

Аби долучитися до проєкту, необхідно з 1 липня подати заявку в письмовому чи електронному вигляді. Претенденти можуть особисто прийти в територіальне віддалення Пенсійного фонду або скористатися Єдиним державним вебпорталом електронних послуг (Дія).

Потрібно надати контактну інформацію і відомості про склад сім’ї. Після перевірки отриманих даних у державних реєстрах відбудеться попередній розрахунок фінансової допомоги. Заявник отримає відповідне повідомлення і матиме час на узгодження.

Нагадаємо, держава забезпечує українських дітей фінансовою підтримкою. Громадяни можуть отримати виплати у зв’язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини, допомогу матерям-одиначкам, аліменти, виплати опікунам і багатодітним родинам тощо.

Також ми писали, хто з українців може розраховувати на одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності у 2025 році. Підтримка передбачена для інвалідів внаслідок війни 1-3 груп, УБД, постраждалих учасників Революції Гідності, колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів та ін.