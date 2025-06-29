Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Чекає багатьох українців — що зміниться в соцвиплатах з 1 липня

Чекає багатьох українців — що зміниться в соцвиплатах з 1 липня

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 06:35
Головне нововведення липня 2025 — що зміниться у виплатах для багатьох українців
Гроші в руках. Фото: НБУ/Flickr
Ключові моменти На кого розрахована базова виплата Яку суму виплачуватимуть Як подати заявку

Українців чекає багато нововведень у липні 2025 року. Одна з найважливіших змін стосується соціальних виплат. З 1 числа розпочнеться реалізація дворічного експериментального проєкту, в межах якого громадяни отримуватимуть щомісячну фінансову допомогу у вигляді єдиної базової виплати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто може розраховувати на кошти і яким буде розмір підтримки.

Реклама
Читайте також:

На кого розрахована базова виплата

Згідно з інформацією на офіційному сайті Пенсійного фонду, нова грошова виплата замінить собою кілька дрібних програм фінансової допомоги. З 1 липня почнеться прийом заявок, але податися зможуть українці, які станом на дату звернення є отримувачами:

  • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
  • допомоги на дітей одиноким матерям;
  • допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
  • тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

"З 1 жовтня 2025 року зможуть долучитися й інші особи / сім’ї, обставини яких відповідають вимогам та критеріям, визначеним Порядком (матеріальне та соціальне становище, потреба в державній підтримці тощо)", — йдеться на сайті ПФУ.

Яку суму виплачуватимуть

Конкретного розміру базової соціальної допомоги немає, суму розраховуватимуть індивідуально, зважаючи на дохід домогосподарства. Формула для обчислення виплати — це різниця між сукупним розміром базової величини (БВ) і середньомісячним доходом родини. Важливо знати такі показники БВ:

  • 4 500 грн — актуально для заявника, всіх неповнолітніх дітей та осіб з інвалідністю 1-2 групи;
  • 3 150 грн — актуально для кожного повнолітнього члена сім’ї.

Спробуємо розрахувати базову виплату для родини, яка складається з працюючого батька і матері, а також двох дітей до 18 років. Спочатку треба дізнатися сукупний розмір базової величини: батько — 4 500 грн, мати — 3 150 грн, двоє дітей — 9 000 грн (по 4 500 грн на кожного). Разом виходить 16 650 грн.

Наступний крок — обчислити середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Наприклад, батьки офіційно заробляють по 8 000 грн. Після вирахування податків (18% ПДФО і 5% військового збору) вони отримують на руки по 6 160 грн. Разом — 12 320 грн. Різниця між двома знайденими показниками становить 4 330 грн. Саме стільки виплачуватимуть родині щомісяця.

Як подати заявку

Аби долучитися до проєкту, необхідно з 1 липня подати заявку в письмовому чи електронному вигляді. Претенденти можуть особисто прийти в територіальне віддалення Пенсійного фонду або скористатися Єдиним державним вебпорталом електронних послуг (Дія).

Потрібно надати контактну інформацію і відомості про склад сім’ї. Після перевірки отриманих даних у державних реєстрах відбудеться попередній розрахунок фінансової допомоги. Заявник отримає відповідне повідомлення і матиме час на узгодження.

Нагадаємо, держава забезпечує українських дітей фінансовою підтримкою. Громадяни можуть отримати виплати у зв’язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини, допомогу матерям-одиначкам, аліменти, виплати опікунам і багатодітним родинам тощо.

Також ми писали, хто з українців може розраховувати на одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності у 2025 році. Підтримка передбачена для інвалідів внаслідок війни 1-3 груп, УБД, постраждалих учасників Революції Гідності, колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів та ін.

виплати фінансова допомога гроші соцвиплати нововведення
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації