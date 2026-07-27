Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Брак могут признать недействительным: какие последствия ждут "супругов"

Брак могут признать недействительным: какие последствия ждут "супругов"

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 17:12
Брак могут аннулировать: кому грозит потеря права на имущество и алименты
По каким причинам брак может быть признан недействительным в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине брак должен соответствовать определенным требованиям, установленным законом. Если при его заключении были нарушены эти правила, такой брак может быть признан недействительным. В таком случае он не создает для супругов тех прав и обязанностей, которые обычно возникают после регистрации брака.

О том, какой брак могут признать недействительным в Украине и какие последствия это будет иметь для "супругов", рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Когда брак считается недействительным автоматически

Семейный кодекс Украины различает три вида ситуаций:

  • брак, который сразу считается недействительным по закону;
  • брак, который может быть признан недействительным только через суд;
  • брак, в отношении которого суд может принять решение о недействительности.

По закону брак считается недействительным, если он был зарегистрирован:

  • с лицом, которое суд признал недееспособным;
  • с человеком, который уже находился в другом официальном браке;
  • между близкими родственниками по прямой линии родства, а также между родными братом и сестрой.

В таких случаях по заявлению заинтересованного лица орган государственной регистрации актов гражданского состояния может прекратить действие записи о таком браке.

Читайте также:

Если человек вступил во второй брак, имея предыдущий брак, но к моменту признания второго брака недействительным первый уже прекратился, второй брак может вступить в силу с момента прекращения предыдущего.

Когда брак признает недействительным суд

Суд может признать брак недействительным, если во время его регистрации не было свободного и добровольного согласия одного из супругов.

Например, если человек из-за состояния здоровья, алкогольного, наркотического или токсического опьянения не мог осознавать свои действия или управлять ими. Также основанием может быть принуждение к браку посредством физического или психологического насилия.

Еще одна причина — фиктивный брак. Речь идет о случаях, когда люди вступили в брак не для создания семьи и совместной жизни, а с иной целью, без намерения выполнять права и обязанности супругов.

В то же время суд не признает брак недействительным, если на момент рассмотрения дела исчезли обстоятельства, из-за которых человек не мог свободно согласиться на брак, или стороны уже фактически создали семью.

В каких случаях суд может аннулировать брак

Существуют ситуации, когда брак не является автоматически недействительным, но суд может признать его таковым. Это возможно, если брак был заключен:

  • между усыновителем и усыновленным ребенком с нарушением закона;
  • с лицом, не достигшим брачного возраста и не получившим разрешения на вступление в брак;
  • между двоюродными братом и сестрой или между тётей, дядей и племянником или племянницей;
  • с человеком, который скрыл тяжкую болезнь или заболевание, опасное для другого супруга или будущих детей.

При рассмотрении дела суд учитывает все обстоятельства: насколько были нарушены права человека, как долго стороны жили вместе, какие между ними были семейные отношения и другие важные факты.

С какого момента брак считается недействительным

Если суд признал брак недействительным или закон прямо определяет его недействительность, он считается таковым со дня государственной регистрации, а не с момента вынесения судебного решения. То есть юридические последствия распространяются на весь период существования такого союза.

Какие последствия влечет признание брака недействительным

Недействительный брак не создает прав и обязанностей супругов. В частности:

  • смена фамилии в результате такого брака не имеет надлежащего правового основания;
  • алименты, которые одно лицо получало от другого в таком браке, могут подлежать возврату;
  • лицо, переехавшее в жилье другого лица в результате заключения недействительного брака, не приобретает права пользования этим жильем;
  • имущество, приобретенное в ходе такого брака, не считается общей собственностью супругов, а принадлежит сторонам как совместная долевая собственность.

Эти правила применяются к тем случаям, когда лицо знало о препятствиях для заключения брака, но скрыло их.

Если человек не знал и не мог знать о причинах, по которым брак не должен был быть зарегистрирован, закон защищает его права. Такое лицо может:

  • требовать раздела имущества по правилам, применимым к супругам;
  • пользоваться жильем, в которое она вселилась в результате брака;
  • получать алименты в предусмотренных законом случаях;
  • оставить себе фамилию, которую она выбрала после вступления в брак.

Кроме того, признание брака недействительным не влияет на права ребенка, родившегося в таком союзе. Ребенок имеет те же права, что и дети, рожденные в законном браке.

Ранее Новини.LIVE писали, что расторжение брака — это не только формальная процедура с подписанием документов и прекращением совместной жизни. Если не урегулировать все важные вопросы надлежащим образом, один из супругов может лишиться части совместно нажитого имущества и столкнуться с трудностями в вопросах воспитания и общения с детьми.

Также Новини.LIVE рассказывали, что не каждый брак заключается с целью создания семьи. В некоторых случаях у супругов могут быть другие мотивы — например, получение гражданства или вида на жительство, сокрытие активов или извлечение определенных выгод. При таких обстоятельствах может возникать вопрос о фиктивности брака.

суд закон брак
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации