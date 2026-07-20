Фиктивный брак в Украине: почему могут изъять свидетельство о браке и какие последствия это будет иметь

Фиктивный брак в Украине. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Брак в Украине — это официальный союз мужчины и женщины, который регистрируется в ГРАГС. Именно после государственной регистрации между супругами возникают взаимные права и обязанности. Перед заключением брака сотрудники ГРАГС также разъясняют будущим супругам их права и обязанности, а также предупреждают об ответственности за сокрытие обстоятельств, которые могут препятствовать заключению брака.

О том, в каких случаях суд может признать брак фиктивным и какие последствия это повлечет за собой, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Какой брак могут признать фиктивным

Не все пары вступают в брак ради создания семьи. Иногда брак используют для получения личной выгоды — например, чтобы оформить гражданство или вид на жительство, скрыть имущество, избежать определенных обязательств или получить другие преимущества.

В таких случаях речь может идти о фиктивном браке. Согласно части 2 статьи 40 Семейного кодекса Украины, таким считается брак, заключенный без намерения создать семью и строить настоящие семейные отношения. При этом такое намерение может отсутствовать как у обоих, так и только у одного из супругов.

Признать брак фиктивным может только суд. При рассмотрении дела судьи обращают внимание не только на сам факт регистрации, но и на то:

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жили ли люди вместе;

поддерживали ли они друг друга;

вели ли они совместное хозяйство;

заботились ли они о семье и вели ли совместный быт.

Именно эти обстоятельства помогают установить, действительно ли супруги намеревались создать семью.

Какие последствия будет иметь признание брака фиктивным

Если суд признает брак фиктивным, он считается недействительным со дня государственной регистрации. После этого ДРАЦС аннулирует запись об акте брака, а свидетельство о вступлении в брак подлежит изъятию. Если документ не был возвращен, информация о потере им силы публикуется на официальном сайте Министерства юстиции.

В то же время закон предусматривает исключение. Если к моменту рассмотрения дела люди фактически создали семью (начали жить вместе, вести совместное хозяйство, родили детей и поддерживают друг друга), суд может не признавать брак недействительным.

Признание брака недействительным влечет за собой ряд юридических последствий. Лица не приобретают прав и обязанностей супругов, а имущество, приобретенное в ходе такого брака, делится в зависимости от личного вклада каждого.

В некоторых случаях могут быть возвращены ранее выплаченные алименты, лицо может утратить право пользования жильем, а смена фамилии считается не имевшей достаточного правового основания.

В то же время закон защищает добросовестного мужа или жену, которые не знали о фиктивности брака. Такое лицо может:

сохранить право проживать в жилье;

претендовать на раздел имущества в соответствии с правилами, действующими для супругов;

получать алименты и сохранить фамилию, выбранную при регистрации брака.

Кроме того, лица, брак которых признан недействительным, по общему правилу не наследуют друг после друга. Однако если один из супругов не знал и не мог знать о препятствиях для регистрации брака, суд может признать за ним право на наследование части совместно приобретенного имущества.

Юристы также обращают внимание на то, что фиктивный брак иногда становится инструментом уголовных правонарушений. Его могут использовать в мошеннических схемах или для уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации. В таких случаях, помимо семейно-правовых последствий, возможна и уголовная ответственность.

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