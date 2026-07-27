Шлюб можуть анулювати: хто ризикує втратити право на майно та аліменти

Чому шлюб можуть визнати не дійсним в Україні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Україні шлюб має відповідати певним вимогам, встановленим законом. Якщо під час його укладення були порушені ці правила, такий шлюб можуть визнати недійсним. У такому випадку він не створює для подружжя тих прав і обов’язків, які зазвичай виникають після реєстрації шлюбу.

Про те, який шлюб можуть визнати недійсним в Україні та які наслідки це матиме для "подружжя", розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Коли шлюб вважається недійсним автоматично

Сімейний кодекс України розрізняє три види ситуацій:

шлюб, який одразу вважається недійсним за законом;

шлюб, який може бути визнаний недійсним лише через суд;

шлюб, щодо якого суд може ухвалити рішення про недійсність.

За законом шлюб вважається недійсним, якщо його зареєстрували:

з особою, яку суд визнав недієздатною;

з людиною, яка вже перебувала в іншому офіційному шлюбі;

між близькими родичами по прямій лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою.

У таких випадках за заявою зацікавленої особи орган державної реєстрації актів цивільного стану може припинити дію запису про такий шлюб.

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Якщо людина вдруге одружилася, маючи попередній шлюб, але до моменту визнання другого шлюбу недійсним перший уже припинився, другий шлюб може набути чинності з моменту припинення попереднього.

Коли шлюб визнає недійсним суд

Суд може визнати шлюб недійсним, якщо під час його реєстрації не було вільної та добровільної згоди одного з подружжя.

Наприклад, якщо людина через стан здоров’я, алкогольне, наркотичне чи токсичне сп’яніння не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними. Також підставою може бути примус до шлюбу через фізичне чи психологічне насильство.

Ще одна причина — фіктивний шлюб. Йдеться про випадки, коли люди одружилися не для створення сім’ї та спільного життя, а з іншою метою, без наміру виконувати права й обов’язки подружжя.

Водночас суд не визнає шлюб недійсним, якщо на момент розгляду справи зникли обставини, через які людина не могла вільно погодитися на шлюб або сторони вже фактично створили сім’ю.

У яких випадках суд може скасувати шлюб

Є ситуації, коли шлюб не є автоматично недійсним, але суд може визнати його таким. Це можливо, якщо шлюб уклали:

між усиновлювачем та усиновленою дитиною з порушенням закону;

з особою, яка не досягла шлюбного віку і не отримала дозволу на одруження;

між двоюрідними братом і сестрою або між тіткою, дядьком і племінником чи племінницею;

з людиною, яка приховала тяжку хворобу або захворювання, небезпечне для другого з подружжя чи майбутніх дітей.

Під час розгляду справи суд враховує всі обставини: наскільки були порушені права людини, як довго сторони жили разом, які між ними були сімейні стосунки та інші важливі факти.

З якого моменту шлюб вважається недійсним

Якщо суд визнав шлюб недійсним або закон прямо визначає його недійсність, він вважається таким із дня державної реєстрації, а не з моменту рішення суду. Тобто юридичні наслідки поширюються на весь період існування такого союзу.

Які наслідки має визнання шлюбу недійсним

Недійсний шлюб не створює прав та обов’язків подружжя. Зокрема:

зміна прізвища через такий шлюб не має належної правової підстави;

аліменти, які одна особа отримувала від іншої в такому шлюбі, можуть підлягати поверненню;

людина, яка переїхала до помешкання іншої особи через укладення недійсного шлюбу, не набуває права користування цим житлом;

майно, придбане під час такого шлюбу, не вважається спільною власністю подружжя, а належить сторонам як спільна часткова власність.

Ці правила застосовуються до тих випадків, коли людина знала про перешкоди для укладення шлюбу, але приховала їх.

Якщо людина не знала і не могла знати про причини, через які шлюб не мав бути зареєстрований, закон захищає її права. Така особа може:

вимагати поділу майна за правилами, як для подружжя;

користуватися житлом, у яке вона вселилася через шлюб;

отримувати аліменти у передбачених законом випадках;

залишити собі прізвище, яке вона обрала після одруження.

Також визнання шлюбу недійсним не впливає на права дитини, яка народилася у такому союзі. Дитина має ті самі права, що й діти, народжені у законному шлюбі.

Раніше Новини.LIVE писали, що розірвання шлюбу — це не лише формальна процедура з підписанням документів і припиненням спільного життя. Якщо не врегулювати всі важливі питання належним чином, один із подружжя може втратити частину спільно нажитого майна та мати труднощі у питаннях виховання та спілкування з дітьми.

Також Новини.LIVE розповідали, що не кожен шлюб укладається з метою створення сім’ї. У деяких випадках подружжя може мати інші мотиви — наприклад, отримання громадянства чи дозволу на проживання, приховування активів або здобуття певних вигод. За таких обставин може виникати питання про фіктивність шлюбу.