Грошові перекази між подружжям:коли доведеться сплатити 23% від суми

Подружжя вивчає документи, банківська картка і гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні грошові перекази між партнерами, які проживають разом без офіційної реєстрації шлюбу, можуть вважатися оподатковуваним доходом. У такому разі отримувач коштів зобов'язаний задекларувати їх і сплатити податки, якщо переказ не є офіційно оформленою позикою.

Про це розповіли фахівці юридичної компанії YANKIV, передають Новини.LIVE.

Які перекази вважаються оподатковуваним доходом

Податкове законодавство передбачає пільги для подарунків, отриманих від членів сім'ї першого та другого ступенів споріднення. До цієї категорії належать, зокрема, офіційне подружжя.

Натомість проживання однією сім'єю без державної реєстрації шлюбу не створює правового статусу чоловіка та дружини. Через це грошові перекази між такими партнерами не підпадають під податкові пільги й можуть розглядатися як дохід фізичної особи.

Оподаткуванню підлягають перекази, які:

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не передбачають повернення коштів;

фактично є подарунками;

здійснюються як одноразово, так і на постійній основі.

Водночас із цього правила є виняток. Якщо гроші передаються як позика і це підтверджено відповідними документами, сплачувати податки з такої операції не потрібно.

Хто має сплачувати податки

Обов'язок зі сплати податків покладається не на відправника, а на того, хто отримав кошти.

Отримувач переказу повинен:

подати до Державної податкової служби декларацію про майновий стан і доходи;

включити отриману суму до свого річного оподатковуваного доходу;

сплатити всі передбачені законодавством податки.

Загальне податкове навантаження становить 23% від отриманої суми, з яких:

18% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% — військовий збір.

Наприклад, якщо один із партнерів, які перебувають у цивільному шлюбі, протягом року отримав від іншого 100 тис. грн без зобов'язання їх повернути, до бюджету доведеться сплатити 23 тис. грн податків.

Яка відповідальність передбачена за порушення

Якщо отримувач коштів не задекларує дохід або не перерахує податки вчасно, закон передбачає фінансову відповідальність.

Зокрема за несвоєчасне подання податкової декларації може бути накладено штраф у розмірі до 850 грн залежно від строку прострочення. Крім того, за несплату податкових зобов'язань нараховується пеня у розмірі 120% річних від суми податкового боргу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, у яких випадках банківську картку можуть заблокувати навіть без попередження. Підставою для цього необов'язково є сума грошового переказу. Фінансові установи аналізують не лише окремі транзакції, а й загальну поведінку клієнта.

Також Новини.LIVE писали, з яких переказів на картку не треба платити податки. Законодавство передбачає низку виплат, які не підлягають оподаткуванню. Проте в більшості випадків органи контролю можуть розцінити отримані кошти як дохід фізичної особи.