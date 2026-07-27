Более 8 тыс. долларов в год: Канада существенно увеличила выплаты для некоторых украинцев

Как изменились выплаты для некоторых украинцев в Канаде. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Украинские семьи, легально проживающие в Канаде и воспитывающие детей, смогут получать более высокие выплаты в рамках государственной программы Canada Child Benefit (CCB). Максимальный размер ежемесячного пособия теперь составляет почти 680 канадских долларов.

О том, какие выплаты смогут получать некоторые украинцы в Канаде с 20 июля и от чего зависит сумма пособия в 2026 году, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт правительства Канады.

Что такое Canada Child Benefit и кто может её получать

CCB — это ежемесячное государственное пособие для семей, воспитывающих детей до 18 лет. Выплаты не облагаются налогом и не подлежат возврату, если заявители предоставили Налоговому агентству Канады (CRA) правильные данные.

Новые суммы вступили в силу с началом нового benefit year, который стартовал 20 июля. Размер пособия зависит от нескольких факторов:

возраста ребенка;

количества детей в семье;

общего дохода семьи за предыдущий налоговый год.

Какие выплаты могут получать украинцы с детьми в Канаде

После ежегодной индексации максимальные суммы выросли:

для детей до 6 лет — до 8 157 долларов в год или 679,75 доллара в месяц (более 21,5 тыс. грн);

для детей от 6 до 17 лет — до 6 883 долларов в год или 573,58 доллара в месяц (примерно 18,2 тыс. грн).

Пособия для семей с детьми в Канаде. Фото: Скриншот

От чего зависит сумма пособия

Для выплат, начисляемых с 20 июля 2026 года, CRA использует данные налоговой декларации за 2025 год. Если за это время доход семьи уменьшился, пособие может увеличиться. Если же доход вырос, размер ежемесячной выплаты может уменьшиться.

Также изменились пороги дохода:

если годовой доход семьи не превышает 38 237 долларов, она может получать максимальную выплату;

после 82 847 долларов применяется дополнительное уменьшение размера помощи.

Кто может получить выплаты

На обновленный расчет могут рассчитывать семьи, которые:

воспитывают ребенка до 18 лет;

подали налоговые декларации за 2025 год для обоих родителей или опекунов;

имеют законный статус в Канаде (граждане, постоянные резиденты или лица с временным разрешением на пребывание не менее 18 месяцев).

Подать заявку можно через личный кабинет CRA или с помощью формы RC66. Также необходимо указать доходы, полученные в Украине, или предоставить официальное подтверждение их отсутствия.

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