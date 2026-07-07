"Спящий гигант" пробуждается: закрытое месторождение мощностью до 300 тыс. тонн меди в год может возобновить работу

В Панаме могут возобновить добычу на крупном месторождении меди. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Министерство охраны окружающей среды Панамы сообщило в июне, что независимая проверка крупного медного месторождения Cobre Panama, принадлежащего компании First Quantum Minerals, показала, что предприятие в целом соблюдало экологические, юридические, налоговые и производственные требования. Это означает, что в скором времени на "спящем гиганте" может возобновиться добыча.

О том, смогут ли возобновить добычу на гигантском месторождении меди в Панаме и какое значение это будет иметь для мирового рынка этого ценного металла, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Что мешает возобновить работу крупного месторождения меди в Панаме

Аудит провела швейцарская компания SGS SA. Эксперты выявили несколько направлений, требующих улучшения. В частности, это касается:

административных процедур;

восстановления земель после добычи;

работы по сохранению биоразнообразия.

В то же время аудиторы подчеркнули, что выявленные недостатки не являются критическими и не влияют на общую положительную оценку деятельности месторождения.

В Bloomberg отмечают, что этот аудит стал важным этапом в решении дальнейшей судьбы Cobre Panama. До закрытия в конце 2023 года из-за масштабных протестов рудник был одним из ключевых активов канадской First Quantum Minerals и имел большое значение для экономики Панамы.

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После остановки работы компания ежемесячно тратила примерно 16 млн долларов на содержание объекта, одновременно ища возможности для его повторного запуска. Для Панамы же это месторождение имеет двойное значение:

с одной стороны, оно приносило стране валютные поступления, обеспечивало работой тысячи людей и пополняло государственный бюджет;

с другой — стало причиной острых дискуссий о защите окружающей среды, государственном контроле над природными ресурсами и справедливом распределении доходов от добычи полезных ископаемых.

По информации Bloomberg, в последнее время общественное сопротивление несколько ослабло, хотя перед публикацией результатов аудита акции протеста вновь активизировались.

Какое значение Cobre Panama имеет для мирового рынка меди

Возможное возобновление работы Cobre Panama важно не только для самой Панамы, но и для мирового рынка меди. До закрытия предприятие обеспечивало около 1,5% глобальной добычи этого металла.

Его остановка вызвала дефицит медного концентрата именно в тот момент, когда спрос стремительно растет из-за развития электромобилей, электросетей, дата-центров и проектов в области возобновляемой энергетики. Эксперты считают, что даже после запуска рудника проблемы с поставками меди полностью не исчезнут, однако ситуация на рынке заметно улучшится.

Мощности месторождения позволяют добывать примерно 300 тысяч тонн меди ежегодно. Однако выйти на такие объемы раньше 2027 года будет сложно из-за юридических, политических, регуляторных и производственных трудностей.

В начале июня правительство Панамы сформировало специальную межведомственную рабочую группу, которая должна оценить правовые, экономические, технические и экологические последствия возможного возобновления работы Cobre Panama.

Результаты независимого аудита станут одним из основных документов для подготовки рекомендаций, однако сами по себе они не означают автоматического разрешения на возобновление работы предприятия. Правительство подчеркивает, что окончательное решение еще не принято.

По оценкам специалистов, запасы Cobre Panama превышают 3 млрд тонн руды. Помимо меди со средним содержанием до 0,38%, месторождение также содержит залежи золота, серебра и молибдена.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут неплохо зарабатывать, сдавая на переработку цветные металлы. В июле 2026 года выгоднее всего продавать медь и латунь — именно они пользуются наибольшим спросом, а за один килограмм можно получить несколько сотен гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, что китайская компания CATL планирует возобновить добычу лития на крупном месторождении Jianxiawo. Литий необходим для производства батарей для электромобилей, накопителей энергии и современной электроники, поэтому спрос на этот металл в мире продолжает расти.