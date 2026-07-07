"Сплячий гігант" прокидається: закрите родовище з потужністю до 300 тис. тонн міді на рік може відновити роботу

В Панамі можуть відновити видобуток на великому родовищі міді. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Міністерство охорони довкілля Панами повідомило у червні, що незалежна перевірка великого мідного родовища Cobre Panama, яке належить компанії First Quantum Minerals, показала, що підприємство загалом дотримувалося екологічних, юридичних, податкових та виробничих вимог. Це означає, що невдовзі на "сплячому гіганті" можуть відновити видобуток.

Про те, чи зможуть відновити видобуток на велетенському родовищі міді в Панамі та яке значення це матиме для світового ринку цього цінного металу, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

Що заважає відновити роботу великого родовища міді в Панамі

Аудит провела швейцарська компанія SGS SA. Експерти виявили кілька напрямків, які потребують покращення. Зокрема, це стосується:

адміністративних процедур;

відновлення земель після видобутку;

роботи зі збереження біорізноманіття.

Водночас аудитори наголосили, що виявлені недоліки не є критичними й не впливають на загальну позитивну оцінку діяльності родовища.

У Bloomberg зазначають, що цей аудит став важливим етапом у вирішенні подальшої долі Cobre Panama. До закриття наприкінці 2023 року через масштабні протести копальня була одним із ключових активів канадської First Quantum Minerals і мала велике значення для економіки Панами.

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Після зупинки роботи компанія щомісяця витрачала приблизно 16 млн доларів на утримання об'єкта, одночасно шукаючи можливості для його повторного запуску. Для Панами ж — це родовище має подвійне значення:

з одного боку, воно приносило країні валютні надходження, забезпечувало тисячі людей роботою та поповнювало державний бюджет;

іншого — стало причиною гострих дискусій щодо захисту довкілля, державного контролю над природними ресурсами та справедливого розподілу прибутків від видобутку корисних копалин.

За інформацією Bloomberg, останнім часом суспільний спротив дещо зменшився, хоча перед публікацією результатів аудиту акції протесту знову активізувалися.

Яке значення Cobre Panama має для світового ринку міді

Можливе відновлення роботи Cobre Panama важливе не лише для самої Панами, а й для світового ринку міді. До закриття підприємство забезпечувало близько 1,5% глобального видобутку цього металу.

Його зупинка спричинила дефіцит мідного концентрату саме тоді, коли попит стрімко зростає через розвиток електромобілів, електромереж, дата-центрів і проєктів відновлюваної енергетики. Експерти вважають, що навіть після запуску копальні проблеми із постачанням міді повністю не зникнуть, однак ситуація на ринку помітно покращиться.

Потужності родовища дозволяють видобувати приблизно 300 тисяч тонн міді щороку. Однак вийти на такі обсяги раніше 2027 року буде складно через юридичні, політичні, регуляторні та виробничі труднощі.

На початку червня уряд Панами сформував спеціальну міжвідомчу робочу групу, яка має оцінити правові, економічні, технічні та екологічні наслідки можливого відновлення роботи Cobre Panama.

Результати незалежного аудиту стануть одним із головних документів для підготовки рекомендацій, однак самі по собі вони не означають автоматичного дозволу на перезапуск підприємства. Уряд наголошує, що остаточне рішення ще не ухвалене.

За оцінками фахівців, запаси Cobre Panama перевищують 3 млрд тонн руди. Крім міді із середнім вмістом до 0,38%, родовище також містить поклади золота, срібла та молібдену.

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