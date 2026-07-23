Более 2 млн грн: что "съедает" больше всего денег при строительстве дома

Мужчина строит дом, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Строительство частного дома нередко обходится дороже, чем планируют владельцы. И если основные расходы на возведение каркаса обычно предсказуемы, то инженерные системы и обустройство жилья могут существенно увеличить бюджет.

Владелица нового дома поделилась опытом с подписчиками в Instagram и рассказала, какие три статьи расходов оказались для ее семьи самыми дорогостоящими, передают Новини.LIVE.

Электрика

Самым большим финансовым сюрпризом для семьи стала прокладка электропроводки. По словам владелицы, окончательная стоимость работ оказалась примерно в три раза выше, чем они закладывали в смету.

"Если бы мы строили дом во второй раз, опираясь на тот опыт, который у нас есть, я думаю, мы бы немного удешевили этот процесс. Возможно, я так сейчас говорю, потому что все хорошо работает, меня ничего не беспокоит, но все же, думаю, нужно было немного сэкономить", — говорит она.

Отопление

Еще одной крупной статьей расходов стала система отопления. В то же время именно эти средства, убеждена владелица, были потрачены не зря.

В доме полностью отказались от традиционных батарей, установив теплый пол во всех помещениях. Перед началом эксплуатации семья переживала, хватит ли такого решения, ведь дом оборудовали большими панорамными окнами, через которые возможны значительные теплопотери.

Впрочем, первая зима показала, что система работает эффективно. По словам владелицы, даже во время отключений электроэнергии теплый пол еще долго сохранял комфортную температуру в доме. Хотя сейчас есть небольшой технический недостаток, его, по ожиданиям хозяев, должны устранить в ближайшее время.

Кухня и бытовая техника

В тройку самых дорогостоящих статей расходов также вошла кухня. Когда семья получила предварительную смету, сумма оказалась значительно больше, чем они ожидали.

Сначала владельцы рассматривали различные способы снизить стоимость — отказаться от отдельных комплектующих или изменить комплектацию мебели. Однако в итоге решили не экономить и заказать кухню в том виде, который планировали изначально.

При этом значительную часть общей стоимости составили не только мебель, но и бытовая техника. Именно из-за высокой цены современного оборудования кухня стала одной из самых дорогих инвестиций при обустройстве дома.

В комментариях к видео хозяйка дома призналась, что каждый процесс обошелся более чем в 10 тыс. долларов. В целом на отопление, свет и кухню семья потратила около 50 тыс. долларов (более 2,2 млн гривен).

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