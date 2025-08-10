Видео
Главная Экономика Беженцы в ЕС — в какой стране украинцы могут потерять поддержку

Беженцы в ЕС — в какой стране украинцы могут потерять поддержку

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 17:12
В одной из стран ЕС украинские беженцы могут остаться без поддержки — в чем причина
Человек держит евро в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр финансов Финляндии Рийкка Пурра из Партии справедливости на этой неделе представила бюджетный проект на следующий год. В нем она предлагает отменить государственные выплаты муниципалитетам и регионам благосостояния, которые получают за предоставление услуг интеграции искателям убежища и беженцам. Благодаря этому планируют сэкономить 317 миллионов евро за два года.

О том, какую поддержку могут потерять украинские беженцы в Финляндии, сообщает "Yle".

Почему украинцы в Финляндии могут потерять поддержку

Директор по иммиграции Министерства труда и экономики Финляндии Соня Гямяляйнен сообщила, что отмена выплат за интеграцию прежде всего коснется тех, кто бежал от войны в Украине.

Государственные компенсации покрывают расходы муниципалитетов на услуги по интеграции иммигрантов. Важнейшими являются языковое обучение и помощь с трудоустройством, а также тренинги, где людей знакомят с финским обществом и традициями.

По словам Гямяляйнен, большинство пользователей этих услуг — искатели убежища и беженцы, сейчас преимущественно украинцы, которые подали заявки на временную защиту. Их около 46 тысяч.

В этом году примерно две трети средств на интеграцию пойдут на обслуживание украинцев, а в следующем году — вероятно, три четверти, добавляет она.

Объем государственных компенсаций значительно вырос из-за большого количества украинцев, которые сбежали от войны. До российского вторжения в 2022 году компенсации составляли 50-60 миллионов евро в год, сейчас — более 150 миллионов.

Почему предложение об отмене выплат нравится не всем

Впрочем, даже если компенсации отменят, муниципалитеты останутся ответственными за интеграцию. Об этом говорит директор по развитию Союза муниципалитетов Микко Гяркьонен.

Он отмечает, что кто-то должен заниматься интеграцией. Тогда муниципалитетам придется искать другие источники финансирования для этих услуг. Следовательно, вероятно, придется либо повышать местные налоги, либо сокращать другие муниципальные услуги, а возможно — и услуги по интеграции. Даже сейчас компенсации не покрывают полностью расходы муниципалитетов на эти услуги.

Руководитель службы интеграции города Турку Тина Рахими Ахмади выражает беспокойство, что усложнение интеграции может иметь негативные последствия. Если человек не сможет интегрироваться в общество, это может привести к:

  • длительной безработице;
  • сложностям с трудоустройством;
  • проблемам с изучением языка.

То есть это повлияет не только на отдельных людей, но и на все общество.

Сейчас бюджетный проект будут рассматривать на правительственных переговорах осенью, после чего правительство внесет предложения в парламент. Окончательное решение по бюджету будет принимать парламент.

Ранее мы писали, что в Германии разрабатывают законопроект об уменьшении социальных выплат для новоприбывших украинцев. Планируют отменить помощь Bürgergeld. Ранее обсуждали полное прекращение выплат для всех беженцев, независимо от даты их приезда.

Также мы рассказывали, что с начала войны Германия активно поддерживает украинцев, которые бежали от боевых действий, предоставляя приют и финансовую помощь по параграфу 24 Закона о пребывании иностранцев (AufenthG). Однако такая помощь имеет ограничения и не гарантирована всем.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
