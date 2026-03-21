Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Бюджетный тариф lifecell подорожает на 50-100 грн: новые цены со 2 апреля

Бюджетный тариф lifecell подорожает на 50-100 грн: новые цены со 2 апреля

Ua ru
Дата публикации 21 марта 2026 16:20
Бюджетный тариф lifecell подорожает на 50-100 грн: новые цены со 2 апреля
Помещение магазина lifecell в Днепре. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор начал предупреждать некоторых клиентов об изменениях в условиях обслуживания. Абоненты lifecell получили уведомление от компании относительно новой стоимости подключенного тарифа. Пакет услуг подорожал на 100 грн, однако наполнение тоже пересмотрели.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно о росте цен в lifecell.

Какой тариф lifecell подорожает

Изменения затронут акционный тарифный план "Потужний". Это архивное предложение для клиентов подписки, недоступное для новых подключений. До 2 апреля 2026 года пользователи платят:

  • 220 грн/мес. — стандартная стоимость;
  • 200 грн/мес. — если номер идентифицирован или персонифицирован;
  • 150 грн/мес. — если номер перенесен в сеть lifecell.

В начале второго месяца весны месячная плата вырастет. Стандартная цена будет находиться на уровне 320 грн (+100 грн), льготная — 270 грн (+70 грн), для клиентов-мигрантов — 200 грн (+50 грн). Пользователи уже начали получать оповещения с новыми условиями и предложением бесплатно сменить тарифный план до 3 апреля.

Бюджетный тариф lifecell подорожает на 50-100 грн: новые цены со 2 апреля - фото 1
Сообщение от lifecell о подорожании тарифа "Потужний". Фото: скриншот

Что входит в тариф "Потужний"

За свои деньги абоненты lifecell получают:

  • 40 ГБ трафика (из них 8 ГБ можно использовать в ЕС) + 20 ГБ за своевременную оплату;
  • 400 минуты на разговоры по Украине (кроме lifecell) + 400 минут за своевременную оплату;
  • безлимитные звонки в сети;
  • бесплатную раздачу мобильного интернета через устройства.

Украинцы, которые перенесли в lifecell свой номер с помощью сервиса MNP, вообще получают неограниченный трафик с акцией "Мощный безлимит".

В то же время оператор не только поднял стоимость обслуживания, но и пересмотрел наполнение тарифного плана. Так, со 2 апреля увеличится количество гигабайтов для использования за рубежом (на территории стран Европейского Союза) — до 11 ГБ вместо 8 ГБ.

Если пользователи не согласны с новыми условиями, они могут без дополнительной платы мигрировать на другой актуальный тариф бесплатно до 3 апреля или расторгнуть договор обслуживания с lifecell в одностороннем порядке в течение семи дней с даты получения уведомления об изменениях.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар предложил кооперативным клиентам новую линейку тарифов под названием "На связи". Стандартная цена пакетов услуг (без скидки 35% для новых абонентов) колеблется в диапазоне 400-1000 грн/мес.

Также мы писали, что будет со стоимостью тарифных планов популярных украинских операторов мобильной связи в марте 2026 года. Киевстар, Vodafone и lifecell предложили услуги на разный кошелек.

Частые вопросы

Какой тариф на lifecell для пенсионеров в Украине?

Абоненты lifecell в возрасте от 55 лет могут подключить бюджетный тарифный план "Забота" всего за 190 грн в месяц. Он включает 20 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки в сети, 1000 минут на разговоры по Украине и безлимитный трафик на пользование приложениями (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram и т.д.).

Какой тариф lifecell самый дешевый в Украине?

Самый дешевый тариф lifecell по состоянию на март 2026 года называется "Лайфсет S" и входит в специальную линейку. Абоненты могут платить всего 100 грн в месяц, используя безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и 10 ГБ мобильного трафика (2 ГБ можно потратить в ЕС). Однако минуты на разговоры не включены: стандартная тарификация составляет 2 грн/мин.

lifecell связь мобильный оператор
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации