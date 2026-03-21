Бюджетный тариф lifecell подорожает на 50-100 грн: новые цены со 2 апреля

Помещение магазина lifecell в Днепре. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор начал предупреждать некоторых клиентов об изменениях в условиях обслуживания. Абоненты lifecell получили уведомление от компании относительно новой стоимости подключенного тарифа. Пакет услуг подорожал на 100 грн, однако наполнение тоже пересмотрели.

Читайте также:

Какой тариф lifecell подорожает

Изменения затронут акционный тарифный план "Потужний". Это архивное предложение для клиентов подписки, недоступное для новых подключений. До 2 апреля 2026 года пользователи платят:

220 грн/мес. — стандартная стоимость;

200 грн/мес. — если номер идентифицирован или персонифицирован;

150 грн/мес. — если номер перенесен в сеть lifecell.

В начале второго месяца весны месячная плата вырастет. Стандартная цена будет находиться на уровне 320 грн (+100 грн), льготная — 270 грн (+70 грн), для клиентов-мигрантов — 200 грн (+50 грн). Пользователи уже начали получать оповещения с новыми условиями и предложением бесплатно сменить тарифный план до 3 апреля.

Сообщение от lifecell о подорожании тарифа "Потужний". Фото: скриншот

Что входит в тариф "Потужний"

За свои деньги абоненты lifecell получают:

40 ГБ трафика (из них 8 ГБ можно использовать в ЕС) + 20 ГБ за своевременную оплату;

400 минуты на разговоры по Украине (кроме lifecell) + 400 минут за своевременную оплату;

безлимитные звонки в сети;

бесплатную раздачу мобильного интернета через устройства.

Украинцы, которые перенесли в lifecell свой номер с помощью сервиса MNP, вообще получают неограниченный трафик с акцией "Мощный безлимит".

В то же время оператор не только поднял стоимость обслуживания, но и пересмотрел наполнение тарифного плана. Так, со 2 апреля увеличится количество гигабайтов для использования за рубежом (на территории стран Европейского Союза) — до 11 ГБ вместо 8 ГБ.

Если пользователи не согласны с новыми условиями, они могут без дополнительной платы мигрировать на другой актуальный тариф бесплатно до 3 апреля или расторгнуть договор обслуживания с lifecell в одностороннем порядке в течение семи дней с даты получения уведомления об изменениях.

Напомним, Киевстар предложил кооперативным клиентам новую линейку тарифов под названием "На связи". Стандартная цена пакетов услуг (без скидки 35% для новых абонентов) колеблется в диапазоне 400-1000 грн/мес.

Также мы писали, что будет со стоимостью тарифных планов популярных украинских операторов мобильной связи в марте 2026 года. Киевстар, Vodafone и lifecell предложили услуги на разный кошелек.

Частые вопросы

Какой тариф на lifecell для пенсионеров в Украине?

Абоненты lifecell в возрасте от 55 лет могут подключить бюджетный тарифный план "Забота" всего за 190 грн в месяц. Он включает 20 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки в сети, 1000 минут на разговоры по Украине и безлимитный трафик на пользование приложениями (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram и т.д.).

Какой тариф lifecell самый дешевый в Украине?

Самый дешевый тариф lifecell по состоянию на март 2026 года называется "Лайфсет S" и входит в специальную линейку. Абоненты могут платить всего 100 грн в месяц, используя безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и 10 ГБ мобильного трафика (2 ГБ можно потратить в ЕС). Однако минуты на разговоры не включены: стандартная тарификация составляет 2 грн/мин.