Бюджетний тариф lifecell подорожчає на 50-100 грн: нові ціни з 2 квітня

Приміщення магазину lifecell у Дніпрі.

Популярний мобільний оператор почав попереджувати деяких клієнтів про зміни в умовах обслуговування. Абоненти lifecell отримали повідомлення від компанії щодо нової вартості підключеного тарифу. Пакет послуг подорожчав на 100 грн, однак наповнення теж переглянули.

Який тариф lifecell подорожчає

Зміни зачеплять акційний тарифний план "Потужний". Це архівна пропозиція для клієнтів передплати, недоступна для нових підключень. До 2 квітня 2026 року користувачі платять:

220 грн/міс. — стандартна вартість;

200 грн/міс. — якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано;

150 грн/міс. — якщо номер перенесено в мережу lifecell.

На початку другого місяця весни місячна плата виросте. Стандартна ціна перебуватиме на рівні 320 грн (+100 грн), пільгова — 270 грн (+70 грн), для клієнтів-мігрантів — 200 грн (+50 грн). Користувачі вже почали отримувати сповіщення з новими умовами та пропозицією безплатно змінити тарифний план до 3 квітня.

Що входить у тариф "Потужний"

За свої гроші абоненти lifecell отримують:

40 ГБ трафіку (з них 8 ГБ можна використати в ЄС) + 20 ГБ за своєчасну оплату;

400 хвилини на розмови по Україні (окрім lifecell) + 400 хвилин за своєчасну оплату;

безлімітні дзвінки в мережі;

безплатну роздачу мобільного інтернету через пристрої.

Українці, які перенесли до lifecell свій номер за допомогою сервісу MNP, взагалі отримують необмежений трафік з акцією "Потужний безліміт".

Водночас оператор не лише підняв вартість обслуговування, але й переглянув наповнення тарифного плану. Так, із 2 квітня збільшиться кількість гігабайтів для використання за кордоном (на території країн Європейського Союзу) — до 11 ГБ замість 8 ГБ.

Якщо користувачі не згодні з новими умовами, вони можуть без додаткової плати мігрувати на інший актуальний тариф безплатно до 3 квітня або розірвати договір обслуговування з lifecell в односторонньому порядку протягом семи днів із дати отримання повідомлення про зміни.

Нагадаємо, Київстар запропонував кооперативним клієнтам нову лінійку тарифів під назвою "На зв’язку". Стандартна ціна пакетів послуг (без знижки 35% для нових абонентів) коливається в діапазоні 400-1000 грн/міс.

Також ми писали, що буде з вартістю тарифних планів популярних українських операторів мобільного зв’язку в березні 2026 року. Київстар, Vodafone та lifecell запропонували послуги на різний гаманець.

Часті запитання

Який тариф на lifecell для пенсіонерів в Україні?

Абоненти lifecell віком від 55 років можуть підключити бюджетний тарифний план "Турбота" всього за 190 грн на місяць. Він включає 20 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки в мережі, 1000 хвилин на розмови по Україні та безлімітний трафік на користування застосунками (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram тощо).

Який тариф lifecell найдешевший в Україні?

Найдешевший тариф lifecell станом на березень 2026 року називається "Лайфсет S" і входить у спеціальну лінійку. Абоненти можуть платити всього 100 грн на місяць, використовуючи безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с і 10 ГБ мобільного трафіку (2 ГБ можна витратити в ЄС). Однак хвилини на розмови не включені: стандартна тарифікація становить 2 грн/хв.