Бюджетные тарифные планы от Киевстара: что можно подключить до 300 грн

Бюджетные тарифные планы от Киевстара. Фото: Pexels, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Киевстар предлагает абонентам тарифные планы на разный кошелек. Не все украинцы готовы платить больше 300-400 грн за мобильную связь. Мы узнали, какие пакеты услуг от компании для физических и юридических лиц достаточно бюджетны по состоянию на лето 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие тарифные планы от Киевстара стоят до 300 грн.

Мобильная связь для физических лиц

Стандартная цена тарифного плана "ВСЕ РАЗОМ Легкий" составляет 370 грн/мес. для абонентов подписки и 450 грн/мес. — для клиентов контракта. Однако стоимость обслуживания можно снизить после перенесения мобильного номера в сеть Киевстара: за пакет услуг придется платить 290 грн/мес.

За такие деньги украинцы получат безлимитный трафик, 15 ГБ в роуминге, неограниченные звонки в сети, 300 минут разговора с другими абонентами, 300 SMS по Украине, Домашний Интернет на скорости до 300 Мбит/с и одну Суперсилу на выбор.

Всего 220 грн/мес. стоит тарифный план "ВСЕ РАЗОМ Комфорт", однако подключить его могут только пенсионеры и лица с инвалидностью. Наполнение включает:

10 ГБ трафика;

безлим в сети;

100 минут в разговоры;

100 SMS;

Киевстар ТВ Легкий;

Домашний Интернет до 100 Мбит/с;

Суперсилу по выбору.

Также Киевстар предлагает отдельную линейку тарифных планов "ВСЕ РАЗОМ". Новые абоненты получают скидку на три месяца обслуживания — цена снижается до 200 грн/мес. Пакет услуг "ВСЕ РАЗОМ Перевага" обходится всем клиентам Киевстара в 250 грн/мес.

Тарифные планы для бизнеса

Услуги для корпоративных абонентов Киевстара не стоят менее 300 грн, однако для новых пользователей действует скидка 35% в течение первых шести месяцев. С ней пакет услуг "На зв’язку" будет временно стоить 260 грн/мес. вместо 400 грн.

Наполнение включает 50 ГБ трафика, персональный интернет до 300 Мбит/с, 2 000 минут на разговоры, 200 минут на звонки за границу, 200 SMS по Украине, Киевстар ТВ Легкий, одну Суперсилу. Также в пакете доступны услуги "На связи", "Автоответчик", "Кто звонил" и "Сообщить обо мне".

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут приобрести красивый номер от Киевстара. До конца июня 2026 года действует скидка 50% на простые номера — их продают за 300 грн вместо 600 грн. Абонентам дали возможность самостоятельно выбирать комбинации цифр.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Киевстар расширил географию подключения тарифного плана "Шанс". Он доступен в большем количестве украинских городов, включая Киев. Стоимость обслуживания составляет всего 50 грн в течение шести месяцев.