Бюджетные курорты "все включено": где отдохнуть украинцам за 400 долларов

Отдых на море для украинцев. Фото: УНИАН, Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Сезон поездок на море в самом разгаре. Украинцы могут отдохнуть в Европе или выбрать менее популярное направление — все зависит от предпочтений и финансовых возможностей. Мы выяснили, где курорты "все включено" обойдутся туристам менее чем в 400 долларов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда украинцы могут поехать на отдых летом 2026 года, не тратя "все деньги мира".

Бюджетные курорты "все включено"

Традиционно одним из самых дешевых направлений является Болгария. Поездка на несколько дней обойдется туристам относительно недорого, особенно если сравнивать с элитными курортами Италии или Франции. Тур на пять дней для одного человека стоит от 17 500 грн — в эту сумму входят проезд, медицинская страховка и обслуживание по системе "все включено".

Туры в Болгарию. Фото: скриншот

Один из доступных вариантов — поездка в Албену. Курорт считается третьим по популярности (после Солнечного Берега и Золотых Песков) и лучшим для отдыха с детьми. Он предлагает развитую инфраструктуру, многочисленные отели, развлечения для маленьких туристов, яхт-клуб, кемпинги и т. д.

Альтернативное относительно бюджетное направление — Турция. Если покупать пакетные туры, стоимость отдыха превысит 400 долларов. Поскольку бюджет ограничен, стоит самостоятельно заняться организацией поездки, не делегируя эти обязанности агентству.

Стоимость проживания в отелях Турции. Фото: скриншот

Снять номер в отеле по системе обслуживания "все включено" стоит не менее 9 500 грн (с одного человека на четыре ночи в Кемере). Остаток средств придется потратить на дорогу, сувениры и другие нужды. Питанием обеспечит отель, поэтому можно сэкономить на ежедневном посещении кафе/ресторана.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие малоизвестные курорты в Европе стоит посетить украинцам. Франко-итальянская граница на побережье Средиземного моря скрывает уникальные места. Мы узнали, где можно отдохнуть летом 2026 года и сколько это стоит.

Также Новини.LIVE рассказывали, на какие курорты ездили почти все украинцы в 2000-х. Популярными направлениями были Одесская область, Крымский полуостров и побережье Азовского моря. За границу наши граждане чаще всего ездили в Болгарию.