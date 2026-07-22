Бюджетные курорты Средиземноморья: на какие 4 направления обратить внимание украинцам

Курорты Средиземноморья. Фото: Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В Европе много курортов "все включено", однако туристы обычно выбирают самые популярные направления. Некоторые места не могут похвастаться наплывом гостей в летний сезон. В то же время они привлекают чистыми пляжами, богатой историей и выгодными ценами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал TravelOffPath.

4 бюджетных курорта Средиземноморья

Туристам посоветовали обратить внимание на такие незабываемые места:

Саранда, Албания;

Родос, Греция;

Кирения, Кипр;

Трапани, Италия.

Албанская Саранда — это город с кристально чистыми водами Ионического моря, живописными пляжами и уникальной атмосферой. С набережной, усаженной пальмами, открывается великолепный вид на греческий остров Корфу. Цены приятно удивят путешественников: обед из трех блюд на двоих обойдется примерно в 60 долларов, а проживание в бюджетном хостеле стоит 15 долларов за ночь.

Город Саранда в Албании. Фото: Tripadvisor

Город Родос на одноименном острове считается одним из самых красивых туристических направлений Средиземноморья. Он сочетает в себе многовековую историю, средневековую архитектуру, развитую инфраструктуру и чистые песчаные пляжи, окруженные сосновыми холмами. Средние цены находятся на таком уровне:

уличная еда — от 4 до 8 долларов;

обед в ресторане на двоих — 55 долларов;

бюджетный хостел — до 30 долларов за ночь;

роскошный отель — от 140 долларов за ночь;

общественный транспорт (в одну сторону) — до 7 долларов.

Еще один райский уголок Средиземноморья — Кирения. Город расположен на северном побережье острова Кипр и славится белоснежными пляжами, массивной средневековой крепостью с видом на гавань, лабиринтами мощеных улочек, очаровательными каменными домами и т. д. Цены находятся на аналогичном уровне с греческим Родосом, только общественный транспорт дешевле.

Город Кирения на острове Кипр. Фото: Tripadvisor

Наконец, нельзя обойти вниманием итальянский город Трапани на острове Сицилия. Это крупный рыболовецкий порт, куда каждое утро возвращаются лодки с уловом. Туристов там гораздо меньше, чем в других городах страны. За обед в ресторане придется заплатить до 70 долларов, за проживание в недорогой гостинице — до 45 долларов за ночь в высокий сезон.

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