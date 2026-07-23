Бюджетно и незабываемо: какие 4 курорта "все включено" подойдут для отдыха в августе

Люди отдыхают на пляже, деньги в руках. Фото: Tripadvisor, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Август считается одним из наиболее активных месяцев в сфере туризма. Путешественники со всего мира съезжаются на бюджетные курорты в поисках незабываемого отдыха. Мы узнали, на какие направления стоит обратить внимание украинцам и сколько будет стоить бронирование жилья.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцам недорого отдохнуть в августе 2026 года.

Бюджетные курорты "все включено"

Туристам советуют выбирать отели с системой обслуживания "все включено". Проживание получится дороже, однако не придется думать над питанием и откладывать деньги на ежедневные походы в кафе/рестораны. Плюс в августе многие заведения предлагают потенциальным гостям скидки на поселение.

Бюджетными направлениями для украинцев остаются такие страны:

Болгария;

Турция;

Египет;

Албания.

Поездка в Болгарию обойдется дешевле всего. За проживание в одноместном номере недалеко от пляжа придется заплатить не менее 4 700 грн. Если заказать услуги туроператора, минимальные затраты составят 12 000 грн — это трехдневное поселение в отеле на курорте "Золотые Пески" плюс дорога.

Туры в Болгарию. Фото: скриншот

Чуть дороже получится путешествие в Турцию. За пятидневный отдых в Кемере по системе "все включено" необходимо отдать ориентировочно 25 000 грн. В то же время, некоторые бюджетные отели предлагают поселения в стандартный двухместный номер всего за 3 500 грн. Но придется самостоятельно организовать поездку.

Египет тоже известен бюджетными услугами для туристов. В августе 2026 года можно посетить Шарм-эль-Шейх за 23 000 грн (проживание в отеле "все включено" в течение пяти дней, дорога и сопутствующее обслуживание). А самостоятельное бронирование жилья обойдется не менее 2 000 грн в сутки.

Бронирование жилья в Египте. Фото: скриншот

В Албанию лучше добираться своими силами, потому что услуги туроператоров достаточно дорогие. Найти комнату в хостеле или гостинице не сложно, а цены приятно впечатляют. За сутки проживания в заведении all inclusive, расположенном в 350 метрах от моря, необходимо отдать 1 130 грн. Это стоимость кровати в общем номере.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие существуют альтернативы Турции и Болгарии в 2026 году. Украинские туристы могут выбрать другие направления для летнего отдыха. К примеру, высокое качество обслуживания и сервис "все включено" предлагают на островах Греции.

Также Новини.LIVE рассказывали, где могут недорого отдохнуть пенсионеры. В конце августа 2026 года стартует бархатный сезон, предусматривающий уменьшение туристов на курортах и снижение цен после летнего сезона. Мы узнали, какие места лучше подойдут украинцам.