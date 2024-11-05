Завещание — как составить и что предусмотреть украинцам

Завещание, которое выдержит суд. Фото: Pexels

Рано или поздно большинство людей задумывается, как распорядиться нажитым имуществом после своей смерти. В таких случаях целесообразно составить завещание. При этом следует соблюдать определенные правила и процедуры, чтобы документ не смогли обжаловать.

О том, как правильно составить завещание в 2024 году, объяснила юридическая компания "АРЕС".

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Почему завещание может быть признано недействительным

Нередко после смерти наследодателя между родственниками может начаться настоящее противостояние, где не все готовы играть по правилам. Они могут использовать различные методы, в том числе полулегальные, чтобы обжаловать завещание в суде.

Согласно общему правилу, любое завещание можно попытаться оспорить, и даже наследники по завещанию не всегда имеют гарантии от таких попыток. Однако можно подготовиться заранее, собрав необходимые документы и защитить свою часть от других претендентов.

Законодательство Украины предусматривает, что наследие открывается после смерти личности, а потому завещание можно обжаловать только после его смерти. Этот документ может быть признан недействительным в следующих случаях:

Если на завещателя оказывалось психическое или физическое давление со стороны другого лица, что повлияло на его волю. Если наследники намеренно лишили жизни наследодателя или других наследников, или мешали ему составить, изменить или отменить завещание. Если завещание не отражало истинную волю завещателя, то есть составленное в период, когда человек не осознавал своих действий или не мог ими управлять.

Как составить завещание, которое не удастся обжаловать в суде

Завещание должно быть составлено лично в письменной форме, с указанием места, даты и подписи завещателя, удостоверенное нотариусом или уполномоченными лицами и зарегистрированное в Наследственном реестре. Чтобы избежать признания завещания недействительным, следует соблюдать следующие правила:

Целесообразно хранить документы, подтверждающие, что завещатель не состоял на учете в психоневрологическом диспансере и не принимал сильнодействующие препараты на момент составления завещания.

Завещание может быть заключено в присутствии двух свидетелей, показания которых могут быть учтены судом, но важно, чтобы эти свидетели не были наследниками по завещанию, их родственниками, членами семьи и близкими родственниками наследников по завещанию, нотариусом или другими должностными лицами, удостоверяющими завещание, лицами, которые не могут прочесть или подписать завещание.

По возможности, полезно сделать видеозапись процесса составления и удостоверения завещания у нотариуса, чтобы при необходимости доказать, что завещатель действовал осознанно и без давления со стороны третьих лиц.

Военнослужащий имеет право составить завещание на фронте в любой форме, и такой документ будет считаться действительным. В Министерстве юстиции подчеркнули, что ключевой характеристикой такого завещания есть четкая воля личности.

Наследование не ограничивается только передачей имущества. Этот процесс также предусматривает принятие ответственности за долги и обязательства, которые оставил после себя усопший. Однако существуют определенные активы, которые не могут быть включены в наследство.