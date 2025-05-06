Раскрытие банковской тайны — кто может получить данные без решения суда

Банковская карта. Фото: Pexels

Правоохранители и представители Национального антикоррупционного бюро могут получить данные о счетах украинцев, не обращаясь за судебным решением. То есть граждане даже не узнают, что произошло раскрытие конфиденциальной информации.

Об этом заявила адвокат Татьяна Козаченко в эфире Ранок.LIVE.

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Что могут узнать правоохранители

Раскрытие банковской тайны различным контролирующим органам — это больной вопрос для украинцев. Правоохранители в процессе расследования могут обратиться в суд, требуя предоставить доступ к конфиденциальным сведениям о физическом лице. Но тогда человек хотя бы узнает, что информацию раскроют по решению суда.

Однако в Украине бывают случаи, когда представители НАБУ или других правоохранительных органов получают любую банковскую информацию без постановления следственного судьи. По мнению адвоката, это является использованием сверхвластных полномочий и нарушением прав человека.

"Особенно это касается бизнеса, коммерческой тайны, когда фактически рейдерство существует в стране. Можно узнать о пересечении границы, получить нотариальные доверенности и информацию из реестров, в том числе закрытых, о передвижении авто по территории Украины", — констатировала Татьяна Козаченко.

Более того, не будет даже фиксации, кто из детективов или правоохранителей присоединился к сбору сведений. С одной стороны, хочется максимально способствовать работе правоохранителей и НАБУ, дабы они имели инструменты для расследований.

С другой стороны, отметила адвокат, чрезвычайно важно создать законные процедуры мониторинга деятельности сотрудников, чтобы предупредить любые злоупотребления.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине под арест могут попасть все средства на счете, даже зарплата или социальные выплаты. Однако такие ограничения можно обжаловать, если доказать целевое назначение карты. Для отмены ареста нужно обратиться к исполнителю с заявлением и документами.

Также мы писали, что налоговая сможет получить доступ к банковской тайне. Это предусмотрено законопроектом о цифровых платформах. В случае его принятия украинцы будут платить налоги с доходов, полученных от продажи товаров онлайн.