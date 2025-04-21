Податкова отримає дані про рахунки та банківські сейфи українців — що це означає

Картка та телефон в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Уряд схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)". Документ передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

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Метою законопроєкту, як пояснили у відомстві, є приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до актів права Європейського Союзу.

"Це є обов’язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA (Single Euro Payments Area)", — наголосили у Міністерстві фінансів.

Очікується, що приєднання України до єдиного загального цифрового простору для єврозони дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між європейськими країнами швидко та без додаткових комісій.

Що зміниться з прийняттям законопроєкту

Проєкт закону передбачає створення в Україні Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. До нього будуть вноситися такі відомості:

дата відкриття/закриття банківського рахунку, рахунку у цінних паперах, платіжного, іншого рахунку / електронного гаманця;

вид та номер рахунку, що містить номер IBAN;

ПІБ власника рахунку, індивідуального банківського сейфа;

дані про установу, в якій відкритий рахунок чи сейф;

номер, дата термін дії договору про надання індивідуального банківського сейфа, дані про осіб, які мають до нього доступ.

До реєстру, як стверджують у Міністерстві фінансів, не будуть передаватися дані про рух і залишки коштів за рахунками громадян та про вміст сейфа.

Адміністратором Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб виступатиме Державна податкова служба (ДПС).

Серед іншого, законопроєкт також визначає:

створення Реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень за адмініструванням ДПС;

удосконалення процедури верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб та механізму застосування заходів впливу за подання неправдивих відомостей про них до Єдиного державного реєстру;

впровадження санкцій за порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства;

створення механізму викривачів у сфері фінмоніторингу та їх захисту;

розширення переліку спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу — до нього додадуть довірчих власників трастів і торговців культурними цінностями, які проводять операції через "вільні порти", якщо сума перевищує 400 тисяч грн;

недопущення до управління та/або контролю за спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу злочинців або їх співучасників (спільників).

У Міністерстві фінансів очікують, що прийняття цього закону сприятиме імплементації в національне законодавство вимог міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням коштів та виконанню умов для отримання Україною членства в Європейському Союзі, а також позитивно вплине на подальші рішення міжнародних партнерів стосовно виділення фінансової підтримки Україні.

Раніше ми писали, чому відбувається блокування рахунків деяких громадян в рамках фінансового моніторингу.

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