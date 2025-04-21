Податкова отримає дані про рахунки та банківські сейфи українців — що це означає

Податкова отримає дані про рахунки українців — що це означає
Уряд схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)". Документ передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
Метою законопроєкту, як пояснили у відомстві, є приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до актів права Європейського Союзу.
"Це є обов’язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA (Single Euro Payments Area)", — наголосили у Міністерстві фінансів.
Очікується, що приєднання України до єдиного загального цифрового простору для єврозони дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між європейськими країнами швидко та без додаткових комісій.
Що зміниться з прийняттям законопроєкту
Проєкт закону передбачає створення в Україні Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. До нього будуть вноситися такі відомості:
- дата відкриття/закриття банківського рахунку, рахунку у цінних паперах, платіжного, іншого рахунку / електронного гаманця;
- вид та номер рахунку, що містить номер IBAN;
- ПІБ власника рахунку, індивідуального банківського сейфа;
- дані про установу, в якій відкритий рахунок чи сейф;
- номер, дата термін дії договору про надання індивідуального банківського сейфа, дані про осіб, які мають до нього доступ.
До реєстру, як стверджують у Міністерстві фінансів, не будуть передаватися дані про рух і залишки коштів за рахунками громадян та про вміст сейфа.
Адміністратором Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб виступатиме Державна податкова служба (ДПС).
Серед іншого, законопроєкт також визначає:
- створення Реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень за адмініструванням ДПС;
- удосконалення процедури верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб та механізму застосування заходів впливу за подання неправдивих відомостей про них до Єдиного державного реєстру;
- впровадження санкцій за порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства;
- створення механізму викривачів у сфері фінмоніторингу та їх захисту;
- розширення переліку спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу — до нього додадуть довірчих власників трастів і торговців культурними цінностями, які проводять операції через "вільні порти", якщо сума перевищує 400 тисяч грн;
- недопущення до управління та/або контролю за спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу злочинців або їх співучасників (спільників).
У Міністерстві фінансів очікують, що прийняття цього закону сприятиме імплементації в національне законодавство вимог міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням коштів та виконанню умов для отримання Україною членства в Європейському Союзі, а також позитивно вплине на подальші рішення міжнародних партнерів стосовно виділення фінансової підтримки Україні.
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