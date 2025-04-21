Налоговая получит данные о счетах и банковских сейфах украинцев — что это значит

Карточка и телефон в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)". Документ предусматривает создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Целью законопроекта, как пояснили в ведомстве, является приведение украинского законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствие с актами права Европейского Союза.

"Это является обязательным условием для обеспечения подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA (Single Euro Payments Area)", — отметили в Министерстве финансов.

Ожидается, что присоединение Украины к единому общему цифровому пространству для еврозоны позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между европейскими странами быстро и без дополнительных комиссий.

Что изменится с принятием законопроекта

Проект закона предусматривает создание в Украине Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. В него будут вноситься следующие сведения:

дата открытия/закрытия банковского счета, счета в ценных бумагах, платежного, другого счета / электронного кошелька;

вид и номер счета, содержащий номер IBAN;

ФИО владельца счета, индивидуального банковского сейфа;

данные об учреждении, в котором открыт счет или сейф;

номер, дата срок действия договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа, данные о лицах, имеющих к нему доступ.

В реестр, как утверждают в Министерстве финансов, не будут передаваться данные о движении и остатках средств по счетам граждан и о содержимом сейфа.

Администратором Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц будет выступать Государственная налоговая служба (ГНС).

Среди прочего, законопроект также определяет:

создание Реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований по администрированию ГНС;

совершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и механизма применения мер воздействия за представление ложных сведений о них в Единый государственный реестр;

внедрение санкций за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства;

создание механизма обличителей в сфере финмониторинга и их защиты;

расширение перечня специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга — в него добавят доверительных собственников трастов и торговцев культурными ценностями, которые проводят операции через "свободные порты", если сумма превышает 400 тысяч грн;

недопущение к управлению и/или контролю за специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга преступников или их соучастников (сообщников).

В Министерстве финансов ожидают, что принятие этого закона будет способствовать имплементации в национальное законодательство требований международных стандартов в сфере борьбы с отмыванием средств и выполнению условий для получения Украиной членства в Европейском Союзе, а также положительно повлияет на дальнейшие решения международных партнеров о выделении финансовой поддержки Украине.

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