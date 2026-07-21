Без этих документов грозит большой штраф: что нужно иметь многим ФЛП

Учет товаров у ФЛП. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Среди важных обязанностей ФЛП в 2026 году — ведение товарного учета. В ходе фактической проверки налоговая в первую очередь проверяет наличие в ассортименте рисковой продукции. Ведь отсутствие учета позволит контролирующему органу наложить крупный штраф.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто из ФЛП должен вести товарный учет и какие штрафы предусмотрены за отсутствие документации.

Кому необходимо вести товарный учет

Украинское законодательство выделяет три категории предпринимателей, которые обязаны вести учет всех товаров. По состоянию на июль 2026 года речь идет о:

ФЛП на общей системе налогообложения;

ФЛП на 3 группе единого налога, являющихся плательщиками НДС;

ФЛП на упрощенной системе, продающих товары из рисковой группы.

Рисковая группа включает три категории товаров, и этот перечень является исчерпывающим: лекарственные средства и изделия медицинского назначения; технически сложные бытовые предметы, подлежащие гарантийному ремонту; ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней.

"Если ФЛП работает на едином налоге без НДС и не продает ни одного товара из рисковой группы — например, торгует одеждой, обувью, игрушками или обычной косметикой на второй группе — обязанности вести учет нет вообще", — пояснил юрист Богдан Янкив в своем блоге.

Полный перечень технически сложных товаров содержится в постановлении Кабинета Министров № 231. Он включает холодильники, часы, телефоны, стиральные машины, телевизоры, велосипеды, видеокарты, компьютеры, бойлеры, игровые приставки, дроны и многое другое.

Штрафы за неучтенный товар

Главное правило для физических лиц-предпринимателей: даже один товар из рисковой группы налагает на продавца обязательство вести учет всего ассортимента. Если в магазине на прилавке рядом стоят продукты питания и простые изделия медицинского назначения, придется учитывать все.

Ответственность за невыполнение этой нормы прописана в статье 20 закона "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

ФЛП оштрафуют на сумму, эквивалентную стоимости товаров, продаваемых без учетной документации. При этом размер финансовой санкции не может быть меньше десяти необлагаемых минимумов доходов граждан — 170 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Министерство финансов утвердило новые формы налогового расчета. Они вступят в силу 1 августа 2026 года. ФЛП должны использовать квартальные формы, подавая отчеты до конечной даты — 10 августа.

Также Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях не стоит закрывать ФЛП. Можно выделить три ситуации, когда прекращение хозяйственной деятельности приведет к лишним проблемам. Например, в случае превышения годового лимита дохода на своей группе.