Курс доллара в банках Украины 14 ноября – где выгоднее купить валюту

Отделение Ощадбанка. Фото: Facebook

Банки Украины предлагают клиентам безопасный и надежный обмен валюты. В четверг, 14 ноября, финансовые учреждения немного изменили курсовые показатели по сравнению с предыдущим днем.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой курс доллара в банках Украины 14 ноября.

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Согласно данным Минфина, средние параметры курса американской валюты по Украине в разных финансовых учреждениях такие:

покупка — 41,20 грн/долл.;

продажа — 41,70 грн/долл.

В то же время, не повсюду украинцы смогут обменять доллары по такому курсу, поскольку это сборные показатели на основе сведений многих банков. Чтобы не потерять часть дохода на курсовой разнице, следует узнать актуальную информацию в конкретных учреждениях и выбрать наиболее выгодный вариант.

По состоянию на 13:00 украинские банки предлагают клиентам такие курсы доллара:

Приватбанк — 41,05/41,65 грн;

Ощадбанк — 41,25/41,75 грн;

Укрэксимбанк — 41,15/41,75 грн;

ПУМБ — 41,20/41,70 грн;

Райффайзен Банк — 41,10/41,54 грн;

Сенс Банк — 41,15/41,60 грн;

Укрсиббанк — 41,10/41,68 грн;

Универсал Банк — 40,70/41,70 грн;

Кредобанк — 41,21/41,69 грн;

Таскомбанк — 41,10/41,64 грн;

Идея Банк — 41,20/41,65 грн.

Курс доллара в банках Украины 14 ноября. Скриншот: Минфин

К примеру, сравним курсы в Ощадбанке и ПриватБанке как наиболее популярных финучреждениях Украины. Клиенты, которые хотят выгодно купить доллары, должны обратиться в ПриватБанк, поскольку там удастся потратить меньше гривен. Если нужно продать валюту, то Ощадбанк будет более выгодным, ведь позволит больше заработать на обмене.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы в основном выбирают доллары и евро для сбережений. Однако курсовые колебания этих валют достаточно активные, что в перспективе может привести как к выгоде, так и потере средств. Нужно держать наличные деньги в разных иностранных валютах, дабы не прогадать.

Также мы писали, что следующим президентом США станет Дональд Трамп. Украинцев волнует вопрос, может ли доллар подорожать после его инаугурации. На самом деле, курс валюты способен измениться в долгосрочной перспективе.