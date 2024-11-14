Курс долара в банках України 14 листопада – де вигідніше купити валюту

Відділення Ощадбанку. Фото: Facebook

Банки України пропонують клієнтам безпечний та надійний обмін валюти. У четвер, 14 листопада, фінансові установи дещо змінили курсові показники, порівняно з попереднім днем. Варто заздалегідь дізнатися, в якому банку вигідніше купити/продати долари, перш ніж йти у найближче відділення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який курс долара в банках України 14 листопада.

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Згідно з даними Мінфіну, середні параметри курсу американської валюти по Україні в різних фінансових установах такі:

купівля — 41,20 грн/дол.;

продаж — 41,70 грн/дол.

Водночас не всюди українці зможуть обміняти долари за таким курсом, оскільки це збірні показники на основі відомостей з багатьох банків. Аби не втратити частину доходу на курсовій різниці, варто дізнатися актуальну інформацію в конкретних установах та обрати найвигідніший для себе варіант.

Станом на 13:00 українські банки пропонують клієнтам такі курси долару:

Приватбанк — 41,05/41,65 грн;

Ощадбанк — 41,25/41,75 грн;

Укрексімбанк — 41,15/41,75 грн;

ПУМБ — 41,20/41,70 грн;

Райффайзен Банк — 41,10/41,54 грн;

Сенс Банк — 41,15/41,60 грн;

Укрсиббанк — 41,10/41,68 грн;

Універсал Банк — 40,70/41,70 грн;

Кредобанк — 41,21/41,69 грн;

Таскомбанк — 41,10/41,64 грн;

Ідея Банк — 41,20/41,65 грн.

Курс долара в банках України 14 листопада. Скриншот: Мінфін

До прикладу, порівняємо курси в Ощадбанку та ПриватБанку як найбільш популярних фінустановах України. Клієнти, які хочуть вигідно купити долари, повинні звернутися у ПриватБанк, оскільки там вдасться витратити менше гривень. Якщо треба продати валюту, то Ощадбанк буде вигіднішим, бо дозволить більше заробити на обміні.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, українці здебільшого обирають долари та євро для заощаджень. Проте курсові коливання цих валют досить активні, що в перспективі може призвести як до вигоди, так до втрати коштів. Варто тримати готівку в різних іноземних валютах, аби не прогадати.

Також ми писали, що наступним президентом США стане Дональд Трамп. Українців хвилює питання, чи може долар подорожчати після його інавгурації. Насправді курс валюти здатен змінитися в довгостроковій перспективі.