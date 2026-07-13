Автомобили, техника и другие товары по выгодным ценам: где легально купить таможенный конфискат

Зона таможенного контроля, эвакуация автомобилей. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Многие из нас хотя бы раз слышали о "таможенном конфискате" и даже видели магазины с такими вывесками. Но на самом деле таможня не продает изъятые товары через такие торговые точки. Все имущество, которое становится собственностью государства, реализуется только через официальные электронные аукционы.

В Гостаможне указали, что процедура распоряжения таким имуществом остается неизменной, передают Новини.LIVE.

Какое имущество выставляется на продажу

На торги попадают товары и транспортные средства, которые:

были изъяты за нарушение таможенных правил;

были добровольно переданы государству их владельцами;

не были забраны по истечении срока нахождения под таможенным контролем.

Ежегодно таких лотов накапливается сотни.

Где проходят аукционы

Такие товары продаются через две государственные платформы:

"Прозорро.Продажи" — здесь выставляется всё имущество, кроме конфискованного;

"СЕТАМ" — здесь можно найти конфискованные товары и автомобили.

Преимуществом для украинцев является то, что в стартовую цену уже включены все таможенные платежи. То есть после победы на торгах ничего дополнительно доплачивать за растаможивание не нужно.

После покупки новому владельцу выдают официальный акт, подтверждающий право собственности. А перед участием в аукционе можно лично осмотреть товар. Информация о дате и месте осмотра указана в описании каждого лота.

Если имущество никто не купил

Бывает и так, что даже после нескольких снижений цены желающих приобрести товар не находится. Тогда государство может:

отдать имущество бесплатно;

отправить его на переработку;

утилизировать;

уничтожить.

Все зависит от состояния и вида имущества.

Не путайте с магазинами "таможенного конфиската"

Обратите внимание, что магазины, использующие в своём названии слова "таможенный конфискат" или "конфискат", не имеют никакого отношения к таможенным органам.

Такие названия — лишь маркетинговый ход. Изъятое таможней имущество официально продается только через государственные электронные аукционы.

Какое имущество не могут конфисковать во время войны

Даже если у человека большие долги, у него не могут забрать абсолютно всё имущество. Закон предусматривает перечень вещей, к которым нельзя прикасаться.

По закону исполнительная служба не имеет права изымать предметы первой необходимости. Речь идет о мебели, бытовой технике, одежде, обуви, лекарствах, продуктах, топливе для отопления, государственных наградах, а также инструментах или оборудовании, если они являются единственным источником заработка человека.

В некоторых случаях нельзя налагать арест на единственное жилье, запрещено принудительное взыскание на оккупированных территориях и в районах боевых действий, а также временно не взыскиваются средства с пенсий и стипендий (за отдельными исключениями). Также люди могут пользоваться частью денег даже с арестованных счетов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что при пересечении границы украинцы могут без декларирования перевозить личные вещи, однако в отношении отдельных товаров действуют таможенные ограничения. В частности, превышение установленных лимитов или попытка ввезти незадекларированные покупки из-за границы может привести к штрафу и конфискации имущества.

Также Новини.LIVE писали, что Польша может проверять финансовую состоятельность иностранцев при въезде. Для краткосрочной поездки до четырех дней необходимо иметь не менее 300 злотых наличными, а если пребывание продлится дольше — не менее 75 злотых на каждый день.