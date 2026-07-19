Аренда "съедае" всю зарплату: где практически невозможно самостоятельно снимать квартиру

Где в Украине сложнее всего снять жилье. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Для многих украинцев собственная квартира пока остается недостижимой мечтой, поэтому приходится жить в съемном жилье. Но и аренда в некоторых городах Украины уже стала настоящим испытанием для кошелька.

О том, в каких регионах Украины практически невозможно самостоятельно снять двухкомнатную квартиру, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на ежеквартальный отчет по рынку недвижимости от ЛУН.

Где в Украине сложнее всего снять однокомнатную квартиру

По данным нового отчета ЛУН в партнерстве с Work.ua, по состоянию на 1 июля дороже всего снимать жилье в Ужгороде. Там аренда однокомнатной квартиры отнимает около 75% средней зарплаты. Далее следуют:

Львов — 66% средней зарплаты,

Ивано-Франковск — 65% средней зарплаты;

Луцк — 60% средней зарплаты.

В Киеве ситуация немного лучше: чтобы арендовать однокомнатную квартиру, нужно тратить примерно половину средней зарплаты — 51%. Это на 9 процентов меньше, чем год назад.

Самое доступное жилье сейчас в прифронтовых городах. В Харькове аренда однокомнатной квартиры обходится примерно в 26% среднего дохода, в Николаеве — 29%, в Сумах — 31%, в Запорожье — 32%. Наименьшая финансовая нагрузка — в Херсоне, где на аренду "однушки" уходит всего 18% средней зарплаты.

Почему в некоторых городах самостоятельно снять двухкомнатную квартиру практически невозможно

С двухкомнатными квартирами ситуация еще сложнее. В большинстве западных областей самостоятельно снимать такое жилье почти нереально. В Ужгороде аренда "двушки" даже превышает среднюю зарплату — она составляет 114% от месячного дохода. Во Львове и Киеве на такую квартиру придется отдать около 80% зарплаты.

Какой процент от средней зарплаты нужно отдавать на аренду двухкомнатной квартиры в Украине. Фото: Скриншот/ЛУН

В то же время в Харькове, Запорожье, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Сумах и Житомире аренда двухкомнатного жилья обходится менее чем в половину среднего заработка.

Выгодно ли покупать квартиру для сдачи в аренду

Аналитики также оценили, насколько выгодно покупать квартиру для сдачи в аренду. Дольше всего такая инвестиция окупается в Ровно — примерно за 16,5 года. Быстрее всего вернуть вложенные средства можно в Ивано-Франковске — в среднем за 9,1 года благодаря высоким арендным ставкам.

В Киеве квартира окупается примерно за 14,6 года. Из-за такого соотношения цен на покупку и аренду для многих жителей столицы сейчас выгоднее снимать жилье, чем покупать собственное.

Ранее Новини.LIVE писали, что за год новостройки подорожали почти во всех городах Украины. Больше всего цены выросли в Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе и Черновцах. В то же время в нескольких городах стоимость жилья почти не изменилась.

Также Новини.LIVE сообщали, что для накопления первоначального взноса по программе "єОселя" жителю Киева со средней зарплатой нужно собрать примерно 383 тыс. грн. Если не тратить деньги вообще, на это уйдет почти 11 месяцев. Во Львове собрать стартовый взнос ещё сложнее: потребуется примерно 838 тыс. грн, а это более двух лет и трёх месяцев работы.