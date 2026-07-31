Аренда коммунального имущества: новые гарантии для ветеранов-предпринимателей

Мужчина в форме ВСУ подписывает ткань, МАФ. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Ветеран открывает киоск или небольшой магазин, а через год местные власти отказываются продлить аренду. Просто потому, что "что-то не так" с документами. Именно таких ситуаций Верховная Рада хочет избавиться в новом законопроекте, который защитит бизнес ветеранов от бюрократических ловушек военного времени.

О деталях нового законопроекта сообщила Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

Откуда взялась проблема

Речь идет о законопроекте №15047. Во время войны действует правило: сроки обращения за государственными услугами не истекают, а возобновляются только после завершения военного положения. Так определено отдельным постановлением правительства. Но на практике все гораздо сложнее.

Отдельные местные органы власти и самоуправления все равно отказываются продлевать ветеранам паспорта привязки для временных сооружений, расторгать аренду коммунального имущества или вообще изымать объекты благоустройства, которыми те пользовались для работы. Именно эти пробелы и пытается устранить новый законопроект.

В чем суть инициативы

Депутаты предлагают ввести принцип "автоматического продления". Это сделано для того, чтобы не заставлять предпринимателей каждый раз переподтверждать документы.

Если срок действия разрешения или договора приходится на период войны, он продлевается автоматически. Причем еще на дополнительные полгода после окончания военного положения. Аукционы и повторные согласования в таком случае не понадобятся.

Идея затрагивает сразу три сферы предпринимательской деятельности ветеранов:

Размещение временных торговых объектов. Участие в благоустройстве территорий. Аренду коммунального и государственного имущества.

Кому достанутся новые гарантии

Льгота предназначена не только для самих ветеранов и участников боевых действий. Воспользоваться ею смогут и члены их семей, а также семьи погибших защитников и защитниц Украины. Законопроект касается и предпринимателей-работодателей, у которых работают как минимум двое ветеранов или людей с инвалидностью вследствие войны.

Что это изменит на практике

Результат, на который рассчитывают инициаторы законопроекта — устранить риск потерять, возможно, дело всей жизни кого-то из-за формальности, которую просто не успели оформить вовремя.

Вместо бюрократической беготни по кабинетам ветераны получат систему, в которой государство само продлевает срок действия необходимых документов, а не ждет, пока предприниматель придет и докажет свое право на это.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что участники боевых действий имеют право на компенсацию в размере 75% от стоимости коммунальных услуг. Это право имеют не только ветераны, но и члены их семей. Компенсация будет начисляться только тем, кто не превысил порог социальных нормативов.

Также Новини.LIVE сообщали, что выселение из квартиры не освобождает арендаторов от оплаты долгов за коммунальные услуги. В суд обращалось КП "Черновцыводоканал", которое требовало взыскания задолженности за предоставленные услуги. Арендаторка отказывалась платить, перекладывая свой долг на владельца квартиры.