Аптеки могут завышать цены на лекарства: куда украинцам обращаться с жалобами

Фармацевт в аптеке. Фото: УНИАН

Поход в аптеку может обойтись в кругленькую сумму, особенно если приходится покупать сразу несколько препаратов. Но ценники в некоторых аптеках не всегда отражают реальную стоимость. Покупатели могут самостоятельно проверить цену нужного препарата и выяснить, не заставляют ли их переплачивать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснение Госпродпотребслужбы.

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Как узнать настоящую цену на лекарства

В Украине действует Национальный каталог цен на лекарства. В нем можно посмотреть, сколько максимально должен стоить тот или иной препарат. Проверка занимает несколько минут:

Зайдите на сайт каталога. Найдите нужные лекарства по названию. Проверьте дозировку и форму выпуска — таблетки, капсулы, раствор и т. д. Посмотрите предельную розничную цену и сравните ее с той, которую установила аптека.

Но учтите, что препараты с одинаковым названием могут иметь разную дозировку или количество действующего вещества. Поэтому сравнивать нужно именно тот вариант лекарства, который вы собираетесь купить.

Также аптеки могут продавать старые запасы лекарств по старым ценам. На это им дается четыре месяца после первого внесения препарата в каталог.

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Куда обращаться, если за лекарства просят больше

Если вы обнаружили возможное завышение цены, нужно обращаться в главное управление Госпродпотребслужбы в своей области или в Киеве. В жалобе необходимо указать:

название лекарства, дозировку и форму выпуска;

цену, установленную аптекой;

название аптеки или компании, которой она принадлежит, и ее адрес;

когда и при каких обстоятельствах вы заметили возможное нарушение.

Если сохранился чек, приложите его копию. Подать жалобу можно и в том случае, если вы только заметили завышенную цену, но еще ничего не купили. В таком случае будет полезно приложить фотографию ценника.

Как правильно подать жалобу

Есть несколько способов:

Заполнить электронную форму на сайте службы. Отправить обращение на электронный адрес: info@dpss.gov.ua. Отправить почтовым письмом по адресу: 01001, г. Киев, ул. Б. Гринченко, 1. Позвонить на горячую линию: (044) 364-77-80 или 050-230-04-28.

В Госпродпотребслужбе советуют как можно точнее описывать ситуацию. Чем больше конкретной информации о препарате и аптеке, тем легче проверить, действительно ли покупателя пытались обмануть.

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