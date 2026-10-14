Аптеки можуть завищувати ціни на ліки: куди скаржитися українцям

Фармацевт у аптеці. Фото: УНІАН

Похід до аптеки може вилитися у кругленьку суму, особливо якщо доводиться купувати одразу кілька препаратів. Але цінники в деяких аптеках не завжди відображають реальну вартість. Покупці можуть самі перевірити ціну потрібного препарату та з'ясувати, чи не змушують їх переплачувати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення Держпродспоживслужби.

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Як дізнатися справжню ціну на ліки

В Україні працює Національний каталог цін на ліки. У ньому можна подивитися, скільки максимально має коштувати той чи інший препарат. Перевірка займає кілька хвилин:

Зайдіть на сайт каталогу. Знайдіть потрібні ліки за назвою. Перевірте дозування та форму випуску — таблетки, капсули, розчин тощо. Подивіться граничну роздрібну ціну та порівняйте її з тією, яку встановила аптека.

Але врахуйте, що препарати з однаковою назвою можуть мати різне дозування або кількість діючої речовини. Тому порівнювати потрібно саме той варіант ліків, який ви збираєтеся купити.

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Також аптеки можуть ще продавати старі запаси ліків за попередніми цінами. На це їм дають чотири місяці після першого внесення препарату до каталогу.

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Куди скаржитися, якщо за ліки просять більше

Якщо ви виявили можливе завищення ціни, потрібно звертатися до головного управління Держпродспоживслужби у своїй області або у Києві. У скарзі необхідно вказати:

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назву ліків, дозування та форму випуску;

ціну, яку встановила аптека;

назву аптеки або компанії, якій вона належить, та її адресу;

коли й за яких обставин ви помітили можливе порушення.

Якщо зберігся чек, додайте його копію. Скаржитися можна і тоді, коли ви лише побачили завищену ціну, але ще нічого не купили. У такому випадку корисним буде фото цінника.

Як правильно подати скаргу

Є кілька способів:

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Заповнити електронну форму на сайті служби. Надіслати звернення на електронну адресу: info@dpss.gov.ua. Надіслати поштовим листом на адресу: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1. Звернутися на гарячу лінію: (044) 364-77-80 або 050-230-04-28.

У Держпродспоживслужбі радять якомога точніше описувати ситуацію. Чим більше конкретної інформації про препарат та аптеку, тим легше перевірити, чи справді покупця намагалися обдурити.

Раніше Новини.LIVE писали, як подорожчало таксі у Києві після обмежень руху на мостах. Через затори вранці 2 жовтня ціни на маршрутах між берегами столиці сягали понад 1 000 гривень, а окремі поїздки коштували майже 1 900 гривень. Вартість залежала від маршруту та класу авто.

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Також Новини.LIVE розповідали, як змінилися ціни на продукти в Україні та чи встигали за ними зарплати. Найбільше подорожчав оселедець — більш ніж удвічі, а вершкове масло й свинина також додали в ціні майже на 90% і 84% відповідно. Водночас мінімальна зарплата зросла на 31%, тож зміни в продуктових чеках помітно випередили підвищення мінімальних доходів.