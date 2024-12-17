Акции Газпрома резко обрушились – что происходит с газовым монополистом

Штаб-квартира Газпрома. Фото: УНИАН

Российский монополист столкнулся с рекордным падением стоимости акций. По состоянию на 17 декабря 2024 года ценные бумаги Газпрома резко обвалились до уровня января 2009 года. Последнее приближение к этому рубежу фиксировали в 2013 году.

Об этом свидетельствуют данные специализированного портала Investing.

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В 2021 году акции российской компании находились на пике — 360 рублей за штуку. Полномасштабное вторжение в Украину стало началом планомерного удешевления ценных бумаг, пока 17 декабря 2024 года стоимость не опустилась до 106 рублей. Согласно графику, последний раз такое падение фиксировали в конце 2008 — начале 2009 годов, когда минимальное значение находилось на уровне 101 рубль за акцию.

Динамика стоимости акций Газпрома. Фото: скриншот

Причин исторического удешевления несколько. Во-первых, вся российская экономика переживает не лучшие времена. Рубль продолжает ослабевать по отношению к американской валюте, влияя на финансовую ситуацию в стране.

Во-вторых, близится 2025 год, в котором Газпром не сможет транспортировать территорией Украины голубое топливо. Поскольку 31 декабря завершится действие соглашения о транзите, компания будет вынуждена искать обходные пути для перекачки ресурса заказчикам. А это сильно ударит по расходам, которые и так уменьшились из-за отказа многих европейских государств пользоваться российским газом.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с января 2025 года Украина перестанет транспортировать российский газ своей территорией. Завершится действие соглашения с Газпромом, который в течение нескольких лет поставлял голубое топливо в Европу. Несмотря на финансовую выгоду, украинская сторона не согласилась продлить действие контракта.

Также мы писали, что российский рубль не может противостоять влиянию внешних факторов. Национальная валюта России стремительно слабеет по отношению к доллару, пересекая психологическую отметку 100 рублей. Такая ситуация свидетельствует о неблагонадежных временах для экономики страны.