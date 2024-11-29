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Рубль пішов на дно — як влада довела росіян до прірви

29 листопада 2024 15:10
Єлизавета Супівська - редактор
Курс рубля до долара – що відбувається з валютою і чому це погано для росіян
Росіянка перераховує рублі. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Під впливом зовнішніх факторів російський рубль знову "прогинається" і стрімко слабшає по відношенню до американського долара. Він перетнув психологічну позначку 100 рублів за долар і передбачається, що показник може сягнути рівня 120 руб. За даними Bloomberg, російський регулятор вирішив взагалі не втручатися в ситуацію, дозволивши девальвації взяти гору.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з рублем у листопаді 2024 року та як змінювався курс долара протягом останніх трьох років.

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Планомірне дорожчання спостерігали з серпня поточного року. З рівня 85 руб/дол. курс піднявся до 100 руб/дол. і вище. Різниця показників становить орієнтовно 24% за кількамісячний період.

Курс рубля
Динаміка курсу рубля до долара. Фото: скриншот

Неблагонадійна ситуація на валютному ринку посилюється складнощами на фондовому, зважаючи, що інвестори з початку 2024 року переводять заощадження з акцій у депозити, процентна ставка яких вища за базову пропозицію центрального банку в 21%. Звісно, нікуди не дітися від інфляції та зростання споживчих цін.

Експерти прогнозують, що за останній місяць року рубль може ослабнути до позначки 115-120 за долар. Міжнародний валютний фонд очікує уповільнення російської економіки — з 3,9% до 1,3% у 2025 році. А Центробанк взагалі прогнозує стагнацію через мінімальне збільшення ВВП і нульові зростання інвестицій.

Як змінився курс рубля до долара

Згідно з даними Центрального банку Росії (ЦБР), майже за 3 роки повномасштабної війни в Україні офіційний курс рубля до долара виріс на 33,82 руб., що у відсотковому відношенні становить +30,86%. До вторгнення, станом на 21 лютого 2022 року, 1 долар коштував 75,76 рублів. В перший день війни ЦБР розрахував курс на рівні 80,41 руб/дол.

 

Динаміка курсу
Динаміка офіційного курсу рубля до долара. Фото: Новини.LIVE

Що цікаво, рівно через рік, 24 лютого 2023 року, долар коштував навіть дешевше, ніж до початку війни — 74,71 руб/дол. А вже ближче до середини року почалося різке дорожчання: у вересні зафіксували рекордний рівень 90 рублів за 1 долар і вище. 24 лютого 2024 року, через 2 роки вторгнення в Україну, курс досяг позначки 92,75 руб/дол.

А сьогодні бачимо потішну картину: російська валюта перетнула психологічний рубіж і, здається, не планує зупинятися. Станом на 29 листопада долар коштував 109,58 рублів і це не межа. Адже війна триває, відносини між Заходом і Росією залишаються напруженими, з’являються нові фінансові санкції, а нафта і газ вже не приносить величезних прибутків, як раніше.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, російська економіка може стикнутися з великими проблемами через війну в Україні. Аналітики вбачають спроби Кремля скоротити витрати на бойові дії та відновити баланс у фінансовому секторі.

Також ми писали, що курс долара в Україні залишається відносно стабільним. Навіть президентство Дональда Трампа, який пропагує політику захисту національних інтересів, не змусить американську валюту різко подорожчати.

курс долара валюта фінанси рубль Росія

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15:12 Британська розвідка пояснила, чому РФ вдарила ракетою "Орєшнік"

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