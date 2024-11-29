Курс рубля к доллару – что происходит с валютой и почему это плохо для россиян

Россиянка пересчитывает рубли. Фото: УНИАН

Под влиянием внешних факторов российский рубль снова "прогибается" и стремительно слабеет по отношению к американскому доллару. Он пересек психологическую отметку 100 рублей за доллар и предполагается, что показатель может достичь уровня 120 рублей. По данным Bloomberg, российский регулятор решил вообще не вмешиваться в ситуацию, позволив девальвации одержать верх.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с рублем в ноябре 2024 года и как менялся курс доллара за последние три года.

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Планомерное удорожание наблюдалось с августа текущего года. С уровня 85 руб./долл. курс поднялся до 100 руб./долл. и выше. Разница показателей составляет ориентировочно 24% за несколько месяцев.

Динамика курса рубля по отношению к доллару. Фото: скриншот

Неблагонадежная ситуация на валютном рынке усугубляется сложностями на фондовом, учитывая, что инвесторы с начала 2024 года переводят сбережения с акций в депозиты, процентная ставка которых выше базового предложения Центрального банка в 21%. Конечно, никуда не деться от инфляции и роста потребительских цен.

Эксперты прогнозируют, что за последний месяц года рубль может ослабнуть до отметки 115-120 за доллар. Международный валютный фонд ожидает замедления российской экономики — с 3,9% до 1,3% в 2025 году. А Центробанк вообще прогнозирует стагнацию из-за минимального увеличения ВВП и нулевого роста инвестиций.

Как изменился курс рубля к доллару

Согласно данным Центрального банка России (ЦБР), почти за 3 года полномасштабной войны в Украине официальный курс рубля по отношению к доллару вырос на 33,82 рубля, что в процентном отношении составляет +30,86%. До вторжения по состоянию на 21 февраля 2022 года 1 доллар стоил 75,76 рубля. В первый день войны ЦБР рассчитал курс на уровне 80,41 руб./долл.

Динамика официального курса рубля по отношению к доллару. Фото: Новини.LIVE

Что интересно, ровно через год, 24 февраля 2023 года, доллар стоил даже дешевле, чем до начала войны — 74,71 руб./долл. А уже ближе к середине года началось резкое удорожание: в сентябре зафиксировали рекордный уровень 90 рублей за 1 доллар и выше. 24 февраля 2024-го, через 2 года вторжения в Украину, курс достиг отметки 92,75 руб./долл.

А сегодня видим забавную картину: российская валюта пересекла психологический рубеж и, похоже, не планирует останавливаться. По состоянию на 29 ноября доллар стоил 109,58 рубля, и это не предел. Ведь война продолжается, отношения между Западом и Россией остаются напряженными, появляются новые финансовые санкции, а нефть и газ уже не приносят огромных прибылей, как раньше.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, российская экономика может столкнуться с большими проблемами из-за войны в Украине. Аналитики видят попытки Кремля сократить расходы на боевые действия и восстановить баланс в финансовом секторе.

Также мы писали, что курс доллара в Украине остается относительно стабильным. Даже президентство Дональда Трампа, пропагандирующего политику защиты национальных интересов, не заставит американскую валюту резко подорожать.