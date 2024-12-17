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Акції Газпрому обвалилися до 15-річного мінімуму — деталі

17 грудня 2024 17:49
Єлизавета Супівська - редактор
Акції Газпрому різко обвалилися – що відбувається з газовим монополістом
Штаб-квартира Газпрому. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Російський монополіст стикнувся з рекордним падінням вартості акцій. Станом на 17 грудня 2024 року цінні папери Газпрому різко обвалилися до рівня січня 2009 року. Востаннє наближення до цієї межі фіксували у 2013 році.

Про це свідчать дані спеціалізованого порталу Investing.

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У 2021 році акції російської компанії перебували на піку — 360 рублів за штуку. Повномасштабне вторгнення в Україну стало початком планомірного здешевлення цінних паперів, поки 17 грудня 2024 року вартість не опустилася до 106 рублів. Згідно з графіком, востаннє таке падіння фіксували наприкінці 2008 — на початку 2009 років, коли мінімальне значення перебувало на рівні 101 рубль за акцію.

 

Акції Газпрому обвалилися до 15-річного мінімуму — деталі - фото 1
Динаміка вартості акцій Газпрому. Фото: скриншот

Причин історичного здешевлення є кілька. По-перше, вся російська економіка переживає не найкращі часи. Рубль продовжує слабшати по відношенню до американської валюти, впливаючи на фінансову ситуацію в країні.

По-друге, наближається 2025 рік, у якому Газпром не зможе транспортувати територією України блакитне паливо. Оскільки 31 грудня завершиться дія угоди щодо транзиту, компанія буде змушена шукати обхідні шляхи для перекачування ресурсу замовникам. А це сильно вдарить по витратам, які і так зменшилися через відмову багатьох європейських держав користуватися російським газом.

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Нагадаємо, з січня 2025 року України припинить транспортувати російський газ своєю територією. Завершиться дія угоди з Газпромом, який протягом кількох років постачав блакитне паливо в Європу. Попри фінансову вигоду українська сторона не погодилася продовжити дію контракту.

Також ми писали, російський рубль не може протистояти впливу зовнішніх факторів. Національна валюта Росії стрімко слабшає по відношенню до долара, перетнувши психологічну позначку 100 рублів. Така ситуація свідчить про неблагонадійні часи для економіки країни.

Газпром газ економіка ціни акції

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