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В Україні можуть підняти тарифи на газ — яка причина

17 грудня 2024 13:06
Єлизавета Супівська - редактор
Тарифи на газ та комунальні послуги – чи буде подорожчання у 2025 році
Платіжки за комунальні послуги. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Наприкінці грудня 2024 року завершиться дія угоди між Києвом і Москвою щодо транзиту російського газу територією України. Продовжувати співпрацю українська сторона не планує. Оскільки платежі від Газпрому йшли на утримання газотранспортної системи (ГСТ), то цілком ймовірно, що з 2025 року покривати нові витрати доведеться кінцевим споживачам.

Про це розповів народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE.

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Відмова від транзиту створить додаткові виклики для ГТС, адже кошти за угодою є одним із основних джерел доходів оператора. Їх витрачають на утримання потужностей — магістралей, якими газ рухається територією України, потрапляючи в домівки громадян.

За цю послугу сплачується окремий тариф, який з максимальною вірогідністю збільшиться для видобувних компаній. Промисловим підприємствам і постачальникам газу доведеться покривати нові витрати шляхом підвищення цін для побутових споживачів.

"Коли ми обговорюємо транзит, треба розуміти: незалежність завжди коштує грошей. Якщо останні 2 тижні грудня ГТС ще буде утримуватись завдяки платежам російського Газпрому, то з січня це ляже на плечі українських споживачів. Пізніше, так чи інакше, у платіжках за комунальні послуги ми це побачимо", — констатував Олексій Кучеренко.

За його словами, щорічні платежі від Газпрому становили близько 1 млрд доларів. Половина суми йшла на утримання ГТС, а решту "забирав Нафтогаз як старший брат".

Раніше колишній голова Оператора ГТС Сергій Макогон запевняв, що для населення нічого кардинально не зміниться. В Україні вартість кубометра блакитного палива для більшості споживачів зафіксована на рівні 7,96 грн. Цей тариф вже враховує витрати на транспортування, отже підстав для змін не буде.

"Зараз транспортування газу у внутрішній системі коштує приблизно 0,2 гривні за кубічний метр. За моїми розрахунками, у разі нульового транзиту ця цифра зросте не більш як до 0,6 гривні за куб. Тобто загальна вартість постачання зросте максимум на 3%", — уточнив Сергій Макогон.

З іншого боку, видобувним компаніям доведеться зменшити інвестиції в буріння для покриття витрат на транспортування. Значить, у 2025 році обсяги накопичення ресурсу зменшаться, що матиме негативний вплив на податкові надходження і загальний обсяг природного газу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці повинні вчасно сплачувати за житлово-комунальні послуги. Взимку найбільше виростає сума за газ, оскільки триває опалювальний сезон. Якщо не платити за доставку ресурсу, можна взагалі опинитися без блакитного палива, оскільки послугу відключать через борги.

Також ми писали, що в Україні змінилися тарифи на деякі комунальні послуги. Починаючи з листопада 2023 року і завершуючи жовтнем 2024-го, подорожчання сягнуло рівня 18,7%. Найбільше додала у вартості електроенергія (+63,6%).

тарифи комунальні послуги Нафтогаз Газпром газ транзит

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