Тарифы на газ и коммунальные услуги – будет ли подорожание в 2025 году

Платежки за коммунальные услуги. Фото: УНИАН

В конце декабря 2024 года завершится действие соглашения между Киевом и Москвой о транзите российского газа по территории Украины. Продолжать сотрудничество украинская сторона не планирует. Поскольку платежи от Газпрома шли на содержание газотранспортной системы (ГСТ), то, по всей вероятности, с 2025 года покрывать новые расходы придется конечным потребителям.

Об этом рассказал народный депутат Алексей Кучеренко в эфире Ранок.LIVE.

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Отказ от транзита создаст дополнительные вызовы для ГТС, ведь денежные средства по соглашению являются одним из основных источников доходов оператора. Их тратят на содержание мощностей — магистралей, по которым газ движется по территории Украины, попадая в дома граждан.

За эту услугу оплачивается отдельный тариф, который с максимальной вероятностью увеличится для добывающих компаний. Промышленным предприятиям и поставщикам газа придется возмещать новые расходы путем повышения цен для бытовых потребителей.

"Когда мы обсуждаем транзит, надо понимать: независимость всегда стоит денег. Если последние 2 недели декабря ГТС еще будет удерживаться благодаря платежам российского Газпрома, то с января это ляжет на плечи украинских потребителей. Позже, так или иначе, в платежках за коммунальные услуги мы это увидим", — констатировал Алексей Кучеренко.

По его словам, ежегодные платежи от Газпрома составляли около 1 млрд долларов. Половина суммы уходила на содержание ГТС, а остальное "забирал Нафтогаз как старший брат".

Ранее бывший глава Оператора ГТС Сергей Макогон уверял, что для населения ничего кардинально не изменится. В Украине стоимость кубометра голубого топлива для большинства потребителей зафиксирована на уровне 7,96 грн. Этот тариф уже учитывает расходы на транспортировку, следовательно, оснований для изменений не будет.

"Сейчас транспортировка газа во внутренней системе стоит примерно 0,2 гривны за кубический метр. По моим расчетам, в случае нулевого транзита эта цифра вырастет не более чем до 0,6 гривны за куб. То есть общая стоимость поставок вырастет максимум на 3%", — уточнил Сергей Макогон.

С другой стороны, добывающим компаниям придется снизить инвестиции в бурение для покрытия расходов на транспортировку. Значит, в 2025 году объемы накопления ресурса уменьшатся, что негативно повлияет на налоговые поступления и общий объем природного газа.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы должны своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Зимой больше всего вырастает сумма за газ, поскольку длится отопительный сезон. Если не платить за доставку ресурса, можно вообще оказаться без голубого топлива, поскольку услугу отключат из-за долгов.

Также мы писали, что в Украине поменялись тарифы на некоторые коммунальные услуги. Начиная с ноября 2023 года и завершая октябрем 2024-го, подорожание составило 18,7%. Больше всего прибавила в стоимости электроэнергия (+63,6%).