Україна зупинить транзит газу в ЄС — що відомо

Газотранспортна система. Фото: Оператор ГТС України/Facebook

У Європейському Союзі триває підготовка до проходження зимового періоду без поставок російського газу по українській газотранспортній системі (ГТС). Усе тому, що угода між Москвою та Києвом щодо транзиту "блакитного палива" завершується в останній день 2024 року.

Про це пише агентство Bloomberg.

Читайте також:

Так, 16 грудня міністри блоку зустрінуться з новообраним комісаром ЄС з енергетики Даном Йоргенсеном та обговорять, як знизити ціни та посилити конкурентоспроможність промисловості Євросоюзу в рамках час переходу на "зелену енергетику".

"Доступність енергії залишається нагальною проблемою, оскільки нестабільні ціни зумовлені геополітичною напруженістю, перебоями в ланцюгах поставок і залежністю від імпорту викопного палива", — зазначили в Угорщині, яка очолюватиме зустрічі в Брюсселі як країна, що головує в ЄС.

Також на міністерському засіданні учасники ЄС заслухають звіт профільної комісії про підготовку до зими.

Транзит російського газу

Україна не планує постачати російський газ в країни Євросоюзу через свою територію з 1 січня 2025 року. Українську газотранспортну систему вже протестували щодо роботи в нових умовах і виявилося, що інфраструктура готова до змін.

Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що Україні не доведеться імпортувати паливо під час опалювального сезону 2024/2025. Країні вистачить власних запасів газу на зиму.

Також ми розповідали, що Кремль вже готується до того, що не зможе постачати газ через Україну. У Москві вже не сумніваються, що Україна таки зважиться на такий крок.