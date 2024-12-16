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Далі без російського газу — як перезимують країни ЄС

16 грудня 2024 13:46
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Україна зупинить транзит газу в ЄС — що відомо
Газотранспортна система. Фото: Оператор ГТС України/Facebook
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

У Європейському Союзі триває підготовка до проходження зимового періоду без поставок російського газу по українській газотранспортній системі (ГТС). Усе тому, що угода між Москвою та Києвом щодо транзиту "блакитного палива" завершується в останній день 2024 року. 

Про це пише агентство Bloomberg.

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Так, 16 грудня міністри блоку зустрінуться з новообраним комісаром ЄС з енергетики Даном Йоргенсеном та обговорять, як знизити ціни  та посилити конкурентоспроможність промисловості Євросоюзу в рамках час переходу на "зелену енергетику".

"Доступність енергії залишається нагальною проблемою, оскільки нестабільні ціни зумовлені геополітичною напруженістю, перебоями в ланцюгах поставок і залежністю від імпорту викопного палива",  — зазначили в Угорщині, яка очолюватиме зустрічі в Брюсселі як країна, що головує в ЄС. 

Також на міністерському засіданні учасники ЄС заслухають звіт профільної комісії про підготовку до зими. 

Транзит російського газу 

Україна не планує постачати російський газ в країни Євросоюзу через свою територію  з 1 січня 2025 року. Українську газотранспортну систему вже протестували щодо роботи в нових умовах і виявилося, що інфраструктура готова до змін. 

Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що Україні не доведеться імпортувати паливо під час опалювального сезону 2024/2025. Країні вистачить власних запасів газу на зиму. 

Також ми розповідали, що Кремль вже готується до того, що не зможе постачати газ через Україну. У Москві вже не сумніваються, що Україна таки зважиться на такий крок. 

Європейський союз Україна газ Росія транзит

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