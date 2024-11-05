Опалюваний сезон 2024-2025 в Україні — Шмигаль розповів про запаси газу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

На зиму Україні вистачить власних запасів газу. Імпорт палива протягом опалювального сезону не планується.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"На прийдешню зиму маємо достатньо власних енергетичних ресурсів", — сказав Шмигаль.

Він заявив, що запаси газу в підземних сховищах достатні для населення, теплокомуненерго та бюджетних установ.

"При цьому, формуючи запаси, ми врахували й потреби в роботі газових установок децентралізованої генерації", — додав прем’єр.

Шмигаль також повідомив, що це буде вже другий опалювальний сезон поспіль, коли виключно український газ буде використовуватися.

Що відомо про запаси газу в Україні

Наприкінці жовтня почався опалювальний сезон в Україні. 1 листопада розпочався процес видобутку газу з підземних сховищ.

Україна використала 6,7 млрд кубометрів газу з підземних сховищ протягом опалювального сезону 2023-2024 років. Цього року "Нафтогаз" очікував приблизно таких же показників.

До опалювального сезону "Нафтогаз України" мав намір накопичити 13,2 млрд кубометрів газу в сховищах. На цей час немає офіційних даних щодо обсягу.

Нагадаємо, з приходом холодів і початком опалювального сезону українці все більше стурбовані тарифами. У листопаді 2024 року ціна на природний газ варіюватиметься від 7,96 до 19,6 грн за кубометр, залежно від типу споживача.

Також ми писали, що через початок опалювального сезону 2024-2025 років українці отримають більші розміри житлових субсидій у листопаді. Більшості громадян допомогу нададуть автоматично, але деякі люди повинні звернутися за нею особисто.