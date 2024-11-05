Опалюваний сезон 2024-2025 в Україні — Шмигаль розповів про запаси газу

Чи зможе Україна пройти зиму на власних запасах газу
На зиму Україні вистачить власних запасів газу. Імпорт палива протягом опалювального сезону не планується.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Чи вистачить України власних запасів газу
"На прийдешню зиму маємо достатньо власних енергетичних ресурсів", — сказав Шмигаль.
Він заявив, що запаси газу в підземних сховищах достатні для населення, теплокомуненерго та бюджетних установ.
"При цьому, формуючи запаси, ми врахували й потреби в роботі газових установок децентралізованої генерації", — додав прем’єр.
Шмигаль також повідомив, що це буде вже другий опалювальний сезон поспіль, коли виключно український газ буде використовуватися.
Що відомо про запаси газу в Україні
Наприкінці жовтня почався опалювальний сезон в Україні. 1 листопада розпочався процес видобутку газу з підземних сховищ.
Україна використала 6,7 млрд кубометрів газу з підземних сховищ протягом опалювального сезону 2023-2024 років. Цього року "Нафтогаз" очікував приблизно таких же показників.
До опалювального сезону "Нафтогаз України" мав намір накопичити 13,2 млрд кубометрів газу в сховищах. На цей час немає офіційних даних щодо обсягу.
Нагадаємо, з приходом холодів і початком опалювального сезону українці все більше стурбовані тарифами. У листопаді 2024 року ціна на природний газ варіюватиметься від 7,96 до 19,6 грн за кубометр, залежно від типу споживача.
Також ми писали, що через початок опалювального сезону 2024-2025 років українці отримають більші розміри житлових субсидій у листопаді. Більшості громадян допомогу нададуть автоматично, але деякі люди повинні звернутися за нею особисто.
Читайте Новини.LIVE!