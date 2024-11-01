Ціни на газ у листопаді — скільки заплатять українці

Ціни на газ в листопаді. Фото: Unsplash

З приходом холодів і стартом опалювального сезону питання тарифів стає все більш актуальним для українців. У листопаді 2024 року ціна на природний газ варіюватиметься від 7,96 до 19,6 грн за кубометр, залежно від типу споживачів.

Про те, які ціни встановили постачальники блакитного палива в останній місяць осені, повідомляє "ГазПравда".

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На ринку газу в Україні залишаються дев'ять постачальників, п'ять із яких пропонують як річну фіксовану, так і щомісячну змінну ціну. Ще чотири постачальники мають лише річну пропозицію.

Для населення річні тарифи на газ у листопаді варіюються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр, а щомісячна ціна може складати від 8,46 до 19,6 грн, залежно від компанії-постачальника.

Які ціни на газ пропонують постачальники

Нафтогаз України забезпечує більшість українських побутових споживачів газом за річною фіксованою ціною в 7,96 грн за кубометр, яка залишатиметься незмінною до кінця квітня 2025 року. У решти компаній базова річна ціна становить:

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7,799 грн. ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ" — 7,96 грн. ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД" — 7,98 грн. ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ" — 7,99 грн. ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8,20 грн. ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн. ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн. ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн.

Комерційну пропозицію, яка діятиме у листопаді, але може змінитись, пропонують 5 компаній:

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 19,60 грн. ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" ТМ "СвітлоГаз" — 16,99 грн. ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 9,977 грн. ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн. ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн.

Завдяки рішенню уряду, до квітня 2025 року тариф на газ для побутових споживачів та ключових виробників енергії залишиться незмінним. Українці, які не мають змоги самостійно сплачувати платіжки за комунальні послуги, можуть оформити субсидію.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що клієнти Нафтогазу почали масово звертатися зі скаргами на невірні суми в платіжках за комунальні послуги. Проте компанія наполягає, що питання обсягів використаного газу слід вирішувати з облгазами.

Також ми розповідали, що цієї осені українські споживачі почали отримувати нові платіжки за технічний огляд внутрішніх систем газопостачання будинків. Ці рахунки часто називають "третьою платіжкою за газ".

