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Поставщики определились – сколько стоит 1 куб газа в ноябре

1 ноября 2024 19:04
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Цены на газ в ноябре – сколько заплатят украинцы
Цены на газ в ноябре. Фото: Unsplash
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

С приходом холодов и стартом отопительного сезона вопрос тарифов становится все более актуальным для украинцев. В ноябре 2024 года цена на газ будет варьироваться от 7,96 до 19,6 грн за кубометр, в зависимости от типа потребителей.

О том, какие цены установили поставщики голубого топлива в последний месяц осени, сообщает "ГазПравда".

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На рынке газа в Украине остаются девять поставщиков, пять из которых предлагают как годовую фиксированную, так и ежемесячную переменную цену. Еще четыре поставщика имеют только годовое предложение.

Для населения годовые тарифы на газ в ноябре варьируются от 7,79 до 9,99 грн. за кубометр, а ежемесячная цена может составлять от 8,46 до 19,6 грн., в зависимости от компании-поставщика.

Какие цены на газ предлагают поставщики

Нефтегаз Украины обеспечивает большинство украинских бытовых потребителей газом по годовой фиксированной цене в 7,96 грн за кубометр, которая будет оставаться неизменной до конца апреля 2025 года. У остальных компаний базовая годовая цена составляет:

  1. ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 7,799 грн.
  2. ООО "ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ" — 7,96 грн.
  3. ООО "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД" — 7,98 грн.
  4. ООО "ГАЛНЕФТЕГАЗ" ЧП "ОККО КОНТРАКТ" — 7,99 грн.
  5. ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" — 8,20 грн.
  6. ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн.
  7. ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн.
  8. ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "СветГаз" — 9,99 грн.

Коммерческое предложение, которое будет действовать в ноябре, но может измениться, предлагают 5 компаний:

  1. ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" — 19,60 грн.
  2. ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "СветГаз" — 16,99 грн.
  3. ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 9,977 грн.
  4. ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн.
  5. ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн.

Благодаря решению правительства до апреля 2025 года тариф на газ для бытовых потребителей и ключевых производителей энергии останется неизменным. Украинцы, не имеющие возможности самостоятельно платить платежи за коммунальные услуги, могут оформить субсидию.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что клиенты Нефтегаза начали массово обращаться с жалобами на неверные суммы в платежках за коммунальные услуги. Однако компания настаивает, что вопрос об объемах использованного газа следует решать с облгазами.

Также мы рассказывали, что этой осенью украинские потребители начали получать новые платежи за техническое освидетельствование внутренних систем газоснабжения домов. Эти счета часто называют "третьей платежкой за газ".

тарифы коммунальные услуги газ отопительный сезон Нафтогаз

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