Отопительный сезон 2024-2025 в Украине — Шмыгаль рассказал о запасах газа

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

На зиму Украине хватит собственных запасов газа. Импорт топлива в течение отопительного сезона не планируется.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Хватит ли Украине собственных запасов газа

"На грядущую зиму имеем достаточно собственных энергетических ресурсов", — сказал Шмыгаль.

Он заявил, что запасы газа в подземных хранилищах достаточны для населения, теплокоммунэнерго и бюджетных учреждений.

"При этом, формируя запасы, мы учли и потребности в работе газовых установок децентрализованной генерации", — добавил премьер.

Шмыгаль также сообщил, что это уже второй отопительный сезон подряд, когда исключительно украинский газ будет использоваться.

Что известно о запасах газа в Украине

В конце октября начался отопительный сезон в Украине. 1 ноября начался процесс добычи газа из подземных хранилищ.

Украина использовала 6,7 млрд кубометров газа из подземных хранилищ в течение отопительного сезона 2023-2024 годов. В этом году "Нефтегаз" ожидал примерно таких же показателей.

До отопительного сезона "Нефтегаз Украины" намеревался накопить 13,2 млрд кубометров газа в хранилищах. В настоящее время нет официальных данных по объему.

Напомним, с приходом холодов и началом отопительного сезона украинцы все больше озабочены тарифами. В ноябре 2024 года цена на газ будет варьироваться от 7,96 до 19,6 грн за кубометр, в зависимости от типа потребителя.

Также мы писали, что из-за начала отопительного сезона 2024-2025 годов украинцы получат большие размеры жилищных субсидий в ноябре. Большинству граждан помощь предоставят автоматически, но некоторые люди должны обратиться за ней лично.